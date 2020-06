Ein Mann drohte mit Schusswaffengebrauch und löste einen Großeinsatz aus - Polizei beschlagnahmt Paintballwaffe.

Esch/Alzette: Details zu Großeinsatz am Donnerstag



(P.S.) - Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einer Gaststätte in Esch/Alzette gerufen. Ein Mann, der über dem Café an der Place am Boltgen wohnt, hatte das Café mehrmals betreten und mit dem Gebrauch einer Schusswaffe gedroht. Nun geht die Polizei in einem Schreiben näher auf den Einsatz ein.

Da ein Anrufer am Telefon aussagte, es seien bereits Schüsse abgefeuert worden, wurden sofort mehrere Streifen zur Gaststätte beordert.

Laut Zeugenaussagen sollen rund 20 Polizisten im Einsatz gewesen sein.

Beim Eintreffen der Polizei stand der Beschuldigte am Fenster seiner Wohnung und wurde aufgerufen, sich vor die Tür zu begeben.

Aufgrund der Umstände wurde der Mann festgenommen und ihm wurden Handschellen angelegt.



Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte eine Paintballwaffe sichergestellt werden.

Der Mann wurde in die Obhut eines Psychiaters übergeben. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

