(an) - Stände mit minderwertiger Ware, die von fliegenden Händlern angeboten wird, wird es beim „Hierschtmoart“ am Samstag in der Alzettestraße nicht geben.



„Wir haben regelmäßige Sitzungen organisiert, damit sich die Geschäftsbetreiber austauschen und Ideen einbringen können“, erklärt Astrid Freis, Präsidentin des Escher Geschäftsverbandes ...