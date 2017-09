(las) - Ein Auto brannte am frühen Samstagabend lichterloh unter der Zugbrücke am Ortseingang von Esch-Alzette. Der Beifahrer habe nach einem Streit das Fahrzeuginnere mit einer brennbaren Flüssigkeit in Brand gesteckt, erklärte der unter Schock stehende Fahrer des Autos den eintreffenden Polizisten.

Fahrer und Beifahrer konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Auto befreien. Der Fahrer erlitt jedoch eine leichte Brandverletzung an der Hand, meldete die Polizei.



Der Beifahrer ergriff die Flucht, konnte aber später zu Hause lokalisiert werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Festnahme an und er wurde am Sonntagvormittag dem Untersuchungsgericht vorgeführt.

Waffe und Drogen im Bahnhofsviertel

In der Nacht zum Sonntag kontrollierte eine Polizeipatrouille ein Auto mit zwei Insassen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß.

Bei Körperdurchsuchung des Beifahrers fanden sie eine verbotene Waffe. Im Inneren des Autos wurde ebenfalls eine kleine Drogenmenge entdeckt. Fahrer und Beifahrer wurden protokolliert.