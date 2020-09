Am Escher Hauptbahnhof sollen in Kürze neue Anzeigetafeln in Betrieb genommen werden.

Exklusiv für Abonnenten

Esch/Alzette: Bahnhof wird kundenfreundlicher

Luc EWEN Die CFL will auch in Zukunft in den Escher Hauptbahnhof investieren.

Bahnreisenden am Escher Hauptbahnhof werden sie wohl schon aufgefallen sein, die neuen elektronischen Anzeigetafeln, die dort seit dem 2. September über den Bahnsteigen angebracht sind. Noch informieren sie die Fahrgäste nicht über die aktuellen Fahrpläne und kündigen auch noch keine Ankunft oder Abfahrt von Zügen an. Dies soll sich allerdings in Kürze ändern, wie die nationale Eisenbahngesellschaft, CFL, dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage hin bestätigte. „Aktuell läuft die Installation der Anzeigetafeln auf den Bahnsteigen 1 und 2“, heißt es ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.