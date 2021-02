Ein flüchtiger Autofahrer, ein betrunkener Raser und ein Radler mit zu hohem Alkoholgehalt: Das ist die Polizeibilanz vom Dienstagabend.

Esch/Alzette: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein flüchtiger Autofahrer, ein betrunkener Raser und ein Radler mit zu hohem Alkoholgehalt: Das ist die Polizeibilanz vom Dienstagabend.

(SC) - Am Dienstagmittag wurde gegen 13.15 Uhr eine Polizeistreife in der Rue de Belvaux in Esch/Alzette auf ein Auto aufmerksam, das ihnen mit viel zu hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamten machten kehrt und folgten dem Wagen, um den Fahrer auf seine gefährliche Fahrweise aufmerksam zu machen. Blaulicht und Sirene scheinen den Fahrer allerdings kaltzulassen - er fuhr unbeirrt und immer noch zu schnell weiter in Richtung Belval.

Die Polizei konnte den Wagen nach einer kurzen Suche in der Avenue du Blues wiederfinden. Die drei Insassen wurden auf das Revier begleitet. Eine Kontrolle der Autopapiere zeigte, dass die technische Kontrolle seit mehreren Monaten überfällig und somit nicht mehr gültig war. Der Fahrer war des Weiteren nicht der Besitzer des Wagens. Auch die beiden Insassen fielen auf: Einer der Passagiere war den Beamten wegen einer gerichtlichen Geldstrafe signalisiert worden, der andere trug etwa sieben Gramm Haschisch bei sich. Der Insasse beglich die ausstehende Geldstrafe, die Drogen wurden beschlagnahmt und ihr Besitzer protokolliert. Auch gegen den Fahrer wurde wegen seiner Fahrweise ein Protokoll erstellt.

Mit Alkohol am Steuerrad und Fahrradlenker

Gegen 23.10 Uhr fiel einer anderen Polizeistreife ein weiterer Fahrer auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten wurden auf der A13 in Richtung Schifflingen von einem Auto überholt, das beim Abfahren der Autobahn bei Schifflingen stark abbremsen musste. Laut Polizeibericht setzte der Fahrer dann noch an, einen vor ihm fahrenden Lieferwagen rechts zu überholen. Da sie aber auf einer einspurigen Fahrbahn unterwegs waren, musste der Raser sein riskantes Fahrmanöver abbrechen.

In der Rue de Hedange wurde der Fahrer schließlich gestoppt. Die Beamten bemerkten den Alkoholgeruch bereits im Gespräch. Ein anschließender Alkoholtest zeigte, dass der Mann den maximal zulässigen Höchstwert erheblich überschritten hatte. Während der Amtshandlungen habe sich der Betrunkene dann zunehmend provokativ, unkooperativ und beleidigend gezeigt. Den zweiten Alkoholtest verweigerte er, ebenso wie die Entnahme einer Blutprobe. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen. Wegen der Nicht-Einhaltung der Ausgangssperre wurde er zudem gebührenpflichtig verwarnt und seine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wurden protokolliert.

Auch gegen einen Fahrradfahrer wurde am Dienstagabend ein Fahrverbot ausgesprochen. Er stürzte gegen 20.30 Uhr in der Rue de la Montagne in Hamm und musste vor Ort behandelt werden. Zur Kontrolle kam er danach ins Krankenhaus. Auch hier verlief ein Alkoholtest positiv.

