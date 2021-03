Esch: Alte Loks werden restauriert

Die Stadt Esch baut ihre eigene Fotothek auf, will zeithistorische Dokumente erhalten und restauriert zwei Lokomotiven

Exklusiv für Abonnenten Die Stadt Esch baut ihre eigene Fotothek auf, will zeithistorische Dokumente erhalten und restauriert zwei Lokomotiven

Die Stadt Esch hat Material angeschafft, um Fotos mit hoher Auflösung abzulichten und so für die Nachwelt zu erhalten. Eine Fotothek samt Stadtarchiv im bisherigen Luxcontrol-Gebäude ist geplant. Indes soll auch das Rollmaterial, in Form zweier Loks und eines Humpenwagens, das in Esch aufgestellt ist, restauriert werden.

In regelmäßigen Abständen ist Kritik am Zustand der Lokomotiven zu vernehmen, die der Erinnerung an die Industriegeschichte dienen. Auch der heutige Schöffe André Zwally tat in seiner Zeit als Oppositionsrat oft seinen Unmut über den zunehmenden Verfall der Dampflokomotive beim ehemaligen Schloss Berwart kund. Sie diente einst Obdachlosen als Schlafplatz. Auch die Elektrolok an der Place de l'Exposition und der Humpenwagen beim Lallinger Friedhof waren häufig Gegenstand solcher Kritik ...