Esch: Acacia schließt

Das Traditionshaus in Esch/Alzette schließt nach 40 Jahren, Inhaber Serge Rihm hängt den Kochlöffel an den berühmten Nagel.

Wenn sich am Mittwoch der letzte Kunde verabschiedet, dann gehen die Lichter aus. Definitiv. Das Restaurant Acacia in Esch/Alzette schließt, Inhaber Serge Rihm hängt den Kochlöffel an den berühmten Nagel. Mit dem Haus, das 40 Jahre lang Garant für gute Qualität war, verschwindet nicht nur ein Gastronomietempel in Luxemburgs zweitgrößter Stadt, der im ganzen Land einen guten Ruf genoss, sondern eine Institution.

Nicht wegen Corona

Nein, es sei nicht die Corona-Krise, die ihn zum Aufgeben bewogen habe, beteuert Serge Rihm, nach vier Jahrzehnten sei es einfach an der Zeit, kürzer zu treten ...