Die Mannschaft um das Kulturjahr Esch 2022 gibt ein Lebenszeichen. Am 20. Februar möchte sie Einblicke in das Programm geben. Dafür hat sie sich die ehemalige Muart-Hal in Esch/Alzette ausgesucht.

Esch 2022 will erste Kostprobe geben

Diana HOFFMANN Die Mannschaft um das Kulturjahr Esch 2022 gibt ein Lebenszeichen. Am 20. Februar möchte sie Einblicke in das Programm geben. Dafür hat sie sich die ehemalige Muart-Hal in Esch/Alzette ausgesucht.

Am 20. Februar 2020 möchten die Verantwortlichen vom Kulturjahr Esch 2022 Großes präsentieren. Dafür haben sie sich nun eine 1 500 Quadratmeter große Halle im Escher Stadtzentrum ausgesucht.

Erste Einblicke in der Muart-Hal

Wie aus einem Schreiben hervorgeht, sollen Presse und die Öffentlichkeit nicht in einem verlassenen Ort empfangen werden, sondern „im Herzen der Stadt“, in der ehemaligen Muart-Hal.

Belval: 35 Millionen für Esch 2022 investiert Das Parlament hat zugestimmt. Für die europäische Kulturhauptstadt Esch 2022 werden 35 Millionen in Belval investiert. Doch die Zeit drängt.

Der Ort an der Adresse 108A, boulevard Kennedy soll zu dieser Gegebenheit mit Kultur gefüllt werden. Die Besucher werden dann, wie auf einem Markt, Kostproben erhalten.

So bekommen Schaulustige erste Einblicke in das Programm für die europäische Kulturhauptstadt Esch 2022. Die Türen der Markthalle sind vom 20. bis zum 22. Februar für Interessenten geöffnet.

Später soll ein Proxy-Geschäft der Supermarktkette dort einziehen. Davor stand die Halle fast fünf Jahre leer.

Markthalle in Esch/Alzette: Der Traum scheint ausgeträumt Nach rund fünf Monaten könnte das Abenteuer der ersten überdeckten Markthalle Luxemburgs zu Ende sein. Am Mittwoch jedenfalls blieb die Halle geschlossen. Nachfragen beim Betreiber blieben unbeantwortet.

Kunden blieben aus

Im Dezember 2014 hatte dort die einzige Markthalle des Landes eröffnet.

Die Kunden blieben jedoch aus, und bevor das Projekt wirklich anlief, mussten die ersten Händler nur Monate nach der Eröffnung das Handtuch werfen. Aktuell finden dort Auffrischungsarbeiten statt.