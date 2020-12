Die europäische Kulturhauptstadt Esch 2022 hat sich Umweltkriterien aufgesetzt. Und auf einer Pressekonferenz einige Projekte vorgestellt.

Esch 2022 will ein grünes Zeichen setzen

Esch wird oft mit der Farbe Rot assoziiert. Geht es aber nach der Organisationsmannschaft von der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022, soll sie es in Zukunft auch mit der Farbe Grün werden. Deshalb hat sie sich eine entsprechende Charta gegeben.

Initiative geht von Privatpersonen aus

Esch 2022 hat eine Charta für Nachhaltig ausgearbeitet. Foto: Nicolas Anen

„Vor einem Jahr wurden wir von zwei Privatpersonen, Michel Grevis und Valerie Klein, kontaktiert, die mit der Idee einer Charta für nachhaltige Entwicklung an uns herangetreten sind“, erklärte gestern Thierry Kruchten, verantwortlich für Tourismus bei Esch 2022 bei Gelegenheit einer digitalen Pressekonferenz.

„Ich bin seit 25 Jahren in dem Bereich aktiv und wohne in Esch“, erklärte dazu Michel Grevis. Gemeinsam mit Valerie Klein sei ihr Anliegen bei Esch 2022 auf offene Ohren gestoßen. Besser noch, später sollen das Umweltministerium mit ins Boot genommen und die Mittel, um eine Person einzustellen, bereitgestellt werden.

Charta gilt für Projektträger von Esch 2022

Diese Person ist Matthieu Gillieron, Projektbeauftragter für nachhaltige Entwicklung bei Esch 2022. Er soll die Charta nun mit Leben fühlen. Sie gilt für Esch 2022 sowie für die vielen Projektträger, die 2022 ein Projekt umsetzen werden und ist in sechs Themen aufgeteilt.

Sie umfasst den Bereich der Gastronomie, mit zum Beispiel der Initiative, dass Gastronomiebetriebe auf dem Gebiet von Esch 2022 zeigen sollen, von wo ihre Nahrungsmittel kommen. Und reicht bis zur Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Umweltvereinigungen, die nach Großevents Müll einsammeln werden. Ziel sei es aber, das Ganze im Vorfeld mit den Projektträgern so zu planen, das so wenig Abfall wie möglich anfällt, erklärt Matthieu Gillieron weiter.

„Esch ist die erste Kulturhauptstadt, die sich eine Charta gibt, die so weit geht“, freute sich Michel Grevis. Ziel sei, dass dieses Engagement auch nach 2022 seine Früchte trägt, fügte dem Marguy Kohnen, Beraterin im Umweltministerium, hinzu.



1001 Tonnen Müll am Straßenrand

3 Diese Bilder von Jessica Theis stammen alle aus Luxemburg. Foto: 1001 Tonnen/Jessica Theis

Diese Bilder von Jessica Theis stammen alle aus Luxemburg. Foto: 1001 Tonnen/Jessica Theis Sie sollen auf den vielen Müll aufmerksam machen, der in der Natur wild abgelagert wird. Foto: 1001 Tonnen/Jessica Theis Jessica Theis wird auch in Schulen über die Problematik sprechen. Foto: 1001 Tonnen/Jessica Theis

Um auf der grünen Welle zu reiten, wurden von Esch 2022 auch eine Reihe von Projekten zurückbehalten, die sich mit der Umweltproblematik befassen. Darunter die Initiative von Fotografin Jessica Theis, deren Projekt sich „1001 Tonnen“ nennt. Auf dieses Gewicht wird die Masse an Abfällen geschätzt, die in einem Jahr an Luxemburgs Straßenrändern wild abgelagert wird.

„Der viele Abfall am Straßenrand hat mich immer aufgeregt“, erklärt Jessica Theis. „Ich habe mich gefragt, was ich dagegen machen könnte. Also habe ich angefangen, ihn zu fotografieren.“ Doch dabei hat es die selbstständige Fotografin nicht belassen und so hat sie ein Projekt bei Esch 2022 eingereicht.

Bilder am Straßenrand

Dieses sieht unter anderem vor, ihre Bilder im Großformat an Orten in der Südregion aufzuhängen, wo viel Durchgang ist, wie bei Bahnhöfen. Andere Bilder sollen an Straßenrändern gezeigt werden. Zudem ist eine Ausstellung vorgesehen, in die auch Vereinigungen eingebunden werden, die Lösungen in Sachen Abfallvermeidung anbieten. Und schließlich wird Jessica Theis auch im Schuljahr 2022/2023 die Schüler in ihren Klassen sensibilisieren.

Vorbereiten auf Internationale Bauausstellung

Ein anderes Projekt für Esch 2022, das gestern vorgestellt wurde, wird sich auf Architektur und bezahlbaren Wohnraum fokussieren. Dies im Hinblick auf die Internationale Bauausstellung (IBA) Alzette-Belval, die zwischen 2022 und 2032 im grenzüberschreitenden Raum um Esch umgesetzt werden soll.

Konkret wird unter anderem ein Atlas ausgearbeitet, das gute Beispiele in puncto Kollektivwohnungen vorstellen wird. Die interessantesten davon sollen auf einer Ausstellung in der Kufa gezeigt werden, erklärte Peter Swinnen, Mitinitiator und Gastprofessor für Architektur an der Universität Luxemburg, der von Brüssel aus zugeschaltet war.

„Pop-up-Dorf“ in Bergem

Auch vorgesehen ist ein „Pop-up-Dorf“ in Bergem beim Kulturzentrum Nëssert, wo all mögliche Reparaturarbeiten für Haushaltsgeräte angeboten werden.

Während die Mannschaft um Esch 2022 demnach auf grüne Energie setzt, hatte es zuletzt Kritik gegeben, weil ein Projekt vom Escher Ökodorf Benu eingereicht, aber nicht zurückbehalten wurde. Dazu sagte Thierry Kruchten, dass Gespräche mit dem Initiator des Ökodorfes laufen und dass der Projektaufruf nicht die einzige Möglichkeit sei, um sich bei Esch 2022 einzubringen.

