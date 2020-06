Esch 2022 stellt erste Projekte vor, die kulturellen, aber auch touristischen Charakter haben. Denn das Kulturjahr soll auch dazu dienen den Tourismus in der Südregion anzukurbeln.

Esch 2022: Virtuelle Tour in Belval geplant

Noch 20 Monate verbleiben bis zum Start der europäischen Kulturhauptstadt im Februar 2022. Dann gelte es die Gelegenheit beim Schopf zu packen, um die Region auch touristisch „auf der Landkarte zu verankern“, wie der Tourismusbeauftragte von Esch 2022 Thierry Kruchten am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Ellergronn erklärte.

So wurden drei erste Projekte vorgestellt, die neben ihrem kulturellen auch einen starken touristischen Charakter aufweisen (siehe unten).

Die Vorzüge des Südens

Die Dynamik des Kulturjahres soll der Südregion ermöglichen, sich in puncto Mobilität und Tourismus neu zu positionieren. Foto: Nicolas Anen

Während der Pandemie habe sich gezeigt, dass viele Menschen wieder einfachere Vergnügen schätzen gelernt haben, wie in der Natur zu wandern, oder gut zu essen, so Thierry Kruchten weiter.

Das seien Vorteile, die die Südregion bieten könne, die aber nicht unbedingt mit ihr in Verbindung gebracht werden. So erinnerte er daran, dass sich das größte Naturschutzgebiet des Landes, die Haard, im Minett befindet.

Standorte mit Industriekultur zugänglicher machen

Visiert wird die Touristengruppe der sogenannten „Explorators“, die während ihres Aufenthalts eine Region und ihre Kultur entdecken wollen. Wichtig sei daher, dass die verschiedenen Standorte, mit stahlindustrieller Vergangenheit, gut erreichbar seien.

Konkrete Einzelheiten gab es dazu noch nicht, erwähnt wurde nur eine einheitliche Beschilderung. Doch bezeichnete Thierry Cruchten bereits als Erfolg, dass Gespräche in großer Runde mit allen Akteuren, von den Ministerien über die Straßenbauverwaltung bis zu den Gemeinden, über das Thema geführt werden.

Skip-Pavillon: Umzug nach Belval Die Abbauarbeiten am Skip-Pavillon haben begonnen - neuer Standort ist ein Geländeteil gegenüber der Maison de l'innovation.

Hotels in der Hauptstadt einbinden

Fehlen tut es der Südregion zudem an Hotelzimmern. Sebastian Reddeker, Leiter der staatlichen Tourismusagentur Luxembourg for Tourism, erklärte, dass auch die Hotels in anderen Teilen des Landes eingebunden werden.

Auch sei davon auszugehen, dass viele Touristen im Kulturjahr grenzüberschreitende Reisen tätigen werden, weil es in der Großregion viele Standorte gebe, die mit Industriekultur punkten können.

So auch in den französischen Partnergemeinden, die Teil von Esch 2022 sind, wie das Bergwerksmuseum in Aumetz.

In Schifflingen entsteht ein Ort für einen Mythos Die Sage des Marxeweihers kennt nicht jeder. Das soll sich dank einer neuen Attraktion nun ändern.

Neue Dynamik

Lynn Reiter, Direktorin des Tourismusbüros für die Südregion (ORT-Sud), unterstrich die Dynamik, die die Kulturhauptstadt für den Tourismusbereich mit sich bringe. So erzählte sie, wie aus dem Projekt, Wanderwege zu überarbeiten, der Minett Trail geworden ist, mit elf Wanderhütten und einem künstlerischen Programm während des Kulturjahres.

„Wir denken jetzt in anderen Dimensionen“, so ihr Fazit. Und sie kündigte auch gleich ein Projekt rund um das Fahrrad an.

Noch ist der „Time travel“-Bus auf dem Plakat von Esch 2022 verpixelt. 2022 soll er aber seine Runden in Belval drehen. Grafik: Esch 2022

Virtuelle Tour in Belval Wie sah es einst in Belval aus? Auf diese Frage wird es im Kulturjahr Esch 2022 eine, ja sogar mehrere Antworten geben. So stellte Corinne Kries, Assistentin für Tourismus und Mobilität bei der Vereinigung Esch 2022, das Projekt „Urban time travel“ vor, bei dem virtuelle Realität zum Einsatz kommen wird. Konkret wird es sich um eine etwa 20-minutige Bustour handeln, bei der die Passagiere mit einer VR-Brille ausgestattet sein werden. Losgehen wird es voraussichtlich in Nähe der ehemaligen Quelle Bel-Val. Danach wird die Produktionsphase im ehemaligen Hüttenwerk dokumentiert werden, ehe schließlich der Abbau thematisiert wird. Eingebaut werden auch Interviews von ehemaligen Werksarbeitern. „Es wird ein einzigartiges Projekt, das auch für Einheimische interessant werden dürfte“, versprach Corinne Kries. Es wird ähnlich dem VR-Projekt sein, das heute bereits in Pfaffenthal, in Luxemburg-Stadt, angeboten wird. Ausgearbeitet wird es von derselben Firma. Nach 2022 werden die Gemeinden Esch und Sassenheim das Projekt fortführen. Virtuelle Touren in den Gemeinden Ein zweites Projekt, das in Ausarbeitung ist, setzt auf „augmented reality“. Um diese einsehen zu können, braucht es eine App auf dem Smartphone, damit die Handy-Kamera bestimmte Elemente erkennen kann und dazu Informationen auf dem Bildschirm abliefert. Im Fall von Gebäuden können zum Beispiel Fotos gezeigt werden, die Auskunft darüber geben, wie diese Bauten einst aussahen. „Jede Gemeinde wird über ihre Tour verfügen“, so Corinne Kries. Angesprochen werden sowohl Touristen als auch Einwohner der Minetteregion. Auch hier wird auf Erfahrungswerte von einem ähnlichen Projekt in der Hauptstadt zurückgegriffen. Ein drittes Element, das vorgestellt wurde, ist eine Art Reiseblog, genannt Travel Stories. Hier sollen Geschichten über nicht immer bekannte Orte den Besuchern einen Vorgeschmack liefern.

