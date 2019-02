Nancy Braun und Christian Mosar wollen in die Gebläsehalle. Die Leitungsmannschaft von Esch 2022 möchte noch vor den Sommerfereien in die imposante Industriehalle in Belval einziehen.

Esch 2022-Leitung will in die Gebläsehalle

Nicolas ANEN

Die Gebläsehalle bei den Hochöfen in Belval könnte in den kommenden Wochen wieder mit Leben gefüllt werden. Nancy Braun, die Generaldirektorin der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022, und deren künstlerischer Leiter, Christian Mosar, planen, dorthin umzuziehen. Geht es nach ihnen, dann sogar noch vor den Sommerferien. Büroräume bereits vorhanden 2007 waren im Rahmen der Ausstellung „All we need“ beheizte Büroräume in der imposanten Industriehalle eingerichtet worden ...