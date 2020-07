Esch 2022: Einblicke in Vorbereitungsarbeiten

Die Zeit läuft. In anderthalb Jahren fällt der Startschuss der Europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022. Generaldirektorin Nancy Braun gab nun Differdinger Gemeinderäten einen Einblick über die Vorbereitungen.

In anderthalb Jahren, am 22. Februar 2022, soll die Eröffnungsfeier zur Europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 stattfinden, das ist fest eingeplant. Allerdings warten Künstler und Institutionen, die Projekte eingereicht haben, weiterhin auf eine definitive Zusage.

In diesem Kontext gab Nancy Braun, Generaldirektorin von Esch 2022, den Differdinger Gemeinderatsmitgliedern in ihrer vergangenen Sitzung Einblick in den aktuellen Stand der Vorbereitungen.

Von vorneherein stellte Nancy Braun klar, dass sie nicht vom „Kulturjahr“, auch wenn so im Sprachgebrauch üblich, sondern von der „Europäischen Kulturhauptstadt“ spricht ...