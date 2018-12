Die Gemeinde Käerjeng scheint ihre zögerliche Haltung zu Esch 2022 abgelegt zu haben. Das geht aus der Haushaltsdebatte im Gemeinderat hervor.

Esch 2022: Ein "Ja, aber" aus Käerjeng

Luc EWEN Die Gemeinde Käerjeng scheint ihre abwartende Haltung, was eine Teilnahme an Esch 2022 angeht, abgelegt zu haben. Das geht aus der Haushaltsdebatte im Gemeinderat hervor.

Die Gemeinde Käerjeng wird an der Austragung der Europäischen Kulturhauptstadt in den Südgemeinden, Esch 2022, teilnehmen. Das war aus der Haushaltsdebatte im Käerjenger Gemeinderat herauszulesen. Dies, obwohl in der Haushaltsvorlage kein Eintrag zu Esch 2022 zu finden ist.



Ein Umstand, der auch Oppositionsrat Yves Cruchten (LSAP) in seiner Rede auf den Plan rief. Bürgermeister Michel Wolter (CSV) bestätigte daraufhin, dass weiter an einem Konzept für Esch 2022 gearbeitet wird, es bisher aber keine Anfragen, was eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Käerjeng angeht, gibt. Dies sei der Grund, warum im Budget derzeit keine Ausgaben für Esch 2022 vorgesehen sind.



Wolter betonte aber, dass zwei Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung am Dossier Esch 2022 arbeiten, es also jetzt bereits ein Invest an Arbeitszeit seitens der Gemeinde Käerjeng gebe. Zudem sagte Wolter, dass sollte Geld im Laufe des Jahres 2019 für Esch 2022 aus Käerjeng benötigt werden, ein entsprechender Kredit im Budget nachgestimmt werden könnte.



Auf Nachfrage bestätigte Michel Wolter dem LW, dass sich an der Position der Gemeinde aber grundsätzlich nichts geändert habe. Man werde an Esch 2022 teilnehmen, wenn es für die Gemeinde einen Mehrwert bringe. Zwischen den Zeilen war im Gemeinderat aber herauszulesen, dass man in Käerjeng wohl zuversichtlich ist, dass dies eintreten wird.



Michel Wolter hatte sein anfängliches Zögern, was eine Teilnahme von Käerjeng an Esch 2022 angeht, stets auch mit der Finanzierung begründet. Dies hatte unter anderem zu einem neuen Finanzierungskonzept geführt.