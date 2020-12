Esch 2022: Auf virtueller Zeitreise in Belval

Esch 2022 entwickelt derzeit ein originelles Projekt für die europäische Kulturhauptstadt: 2022 sollen Besucher, mit Virtual-Reality–Brillen ausgestattet, in die Geschichte von Belval eintauchen.

„Alle einsteigen, es geht in die Vergangenheit!“ So oder so ähnlich dürfte es ab 2022 in Belval, in der Nähe der Überreste der beiden roten Ziegelschornsteine, öfters erklingen. Dort soll eine Bustour beginnen, während der die Passagiere Virtual-Reality–Brillen tragen werden und in die Vergangenheit eintauchen werden.

Beginnen wird die Fahrt für sie im Jahr 1908, erklärt Patricia Marx von Esch 2022 ...