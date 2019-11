Esch: 122 Nationalitäten in einer Stadt

Die Veränderungen in der demografischen Struktur stellen die Gemeindeverantwortlichen vor große soziale und kulturelle Integrationsaufgaben.

In Esch treffen jeden Tag unzählige Kulturen und Sprachen aufeinander. 122 Nationalitäten vereint die zweitgrößte Stadt des Landes unter einem Dach. Vergangenen Monat hat sie ihren 36 000. Einwohner willkommen geheißen. Der Trend hält an: Die Einwohnerzahl in der Südgemeinde steigt kontinuierlich und damit auch die Anzahl an Bewohnern mit Migrationshintergrund.



Denn neben der Stadt Luxemburg ist Esch der wichtigste Anlaufpunkt für nationale und internationale Zuwanderung ...