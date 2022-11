In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den nächsten Glühwein mit Schuss.

Gazettchen

Es weihnachtet sehr

Franziska JÄGER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den nächsten Glühwein mit Schuss.

Auf dem Escher Rathausplatz steht seit letzter Woche ein grüner Tannenbaum, der sich in diesen jungen Novembertagen gen Himmel streckt. Bald wird er vollgehängt sein mit Lichterketten, die uns einen leuchtenden Feierabend bescheren werden. Es ist also wieder so weit. Die ersten Buden, braune Holzblockhütten, stehen entweder schon auf dem Gemeindevorplatz oder noch auf den Rücken der Lastwagen, um sehr bald den Weihnachtsmarkt einzuläuten.

Eine Luftpumpe als Willkommensgeschenk In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die erste Begegnung mit der Nachbarin.

Bei diesem Anblick wird mir klar: Der Herbst ist demnächst vorbei. Dunkler ist es ohnehin schon eine Stunde früher. Und ich erinnere mich plötzlich wieder an meinen letzten Weihnachtsmarktbesuch in Esch. Ich hatte einen anstrengenden, aber erfolgreichen Tag hinter mir und wollte mir eine kleine Belohnung gönnen. Ich trank Glühwein und weil ich die Tasse so originell fand - „I love Esch“, nicht sonderlich originell, ich weiß - holte ich mir einen zweiten Glühwein, um eine Tasse verschenken zu können.

Nach dem Glühwein mit Schuss fühlte ich mich wie abgeschossen.

Diesmal mit Schuss. Ich weiß nicht genau, was das für ein Schuss war, aber ich fühlte mich kurze Zeit später wie abgeschossen und musste umgehend den Weihnachtsmarkt verlassen. Um kurz nach 20 Uhr landete ich im Bett.

In diesem Jahr werde ich vorsichtiger sein. Vielleicht werde ich auf Kinderpunsch zurückgreifen. Oder auf heiße Zitrone. Von mir aus auch auf Schokolade. Wenn es dann, später am Abend, doch etwas mit Alkohol sein soll, dann ist vielleicht die Wahl von Eierpunsch mit einer Sahnehaube obendrauf die bessere. Zumindest weiß ich da, was mich erwartet: Oma Gertrud holt immer ihre Flasche Eierlikör aus dem Schrank, wenn ich auf Ostbesuch bin.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.