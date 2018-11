Zwischen Elvis Presley, Zimtgeruch und Riesenrad: Dieses Wochenende hat die Weihnachtssaison 2018 in der Hauptstadt begonnen.

Es weihnachtet sehr

Steve REMESCH Zwischen Elvis Presley, Zimtgeruch und Riesenrad: Dieses Wochenende hat die Weihnachtssaison 2018 in der Hauptstadt begonnen.

Sonntag kurz nach 13 Uhr. Vielleicht ein bisschen früh für einen Besuch auf den hauptstädtischen Weihnachtsmärkten. Aber eben vielleicht auch gerade richtig – an einem verkaufsoffenen Sonntag.



Wie dem auch sei. Auf dem Sankt-Nikolaus- und Adventsmarkt an der Place de Paris tut sich um diese Zeit nicht viel. Ein US-amerikanischer Weihnachtsschlager aus den 1950er-Jahren dudelt aus den Lautsprechern. Es gibt deutlich mehr Verkaufsbuden als Besucher. Zwei Frauen genießen ihren Gromperekichelchen an einem Stehtisch. Drei Teenager machen sich über eine Papiertüte mit Süßigkeiten her. Das war's.



Dass nur so wenige Menschen den Weg hierhin finden, dürfte weniger am Angebot liegen. Es ist wohl eher so, dass dieser Weihnachtsmarkt sich kaum anziehend präsentiert. Von der Avenue de la Liberté aus sieht man nur die Rückseite der Holzchalets, und die stehen hinter Baustellenabsperrungen. Dass der Markt überhaupt offen ist, lässt lediglich die Rauchsäule über einem Stand mit gerösteten Kastanien erkennen.



Mit Elvis Presley am Riesenrad



15 Minuten später in der Oberstadt ist das anders. Der Geruch von brennendem Holz lässt den weihnachtlichen Funken sofort überspringen. An der Place de la Constitution, rund um die Gëlle Fra, säuselt Elvis Presley aus den Lautsprechern. Riesenrad, Weihnachtspyramide, Bimmelbahn und Karusselle drehen um die Wette. An einem Wurststand am Rande testet eine gut gelaunte Gruppe asiatischer Touristen Bratwürste. Hörbar sind sie sich einig, dass die Currywurst die beste ist. Auch das ist Weihnachten.



Es liegen viele Düfte in der Luft, wo der Zimtgeruch nicht von Pommes verdrängt wird, machen sich blumige Nuancen von Duftkerzen und handgemachten Seifen breit. Die Händler grüßen freundlich. Die Besucher, darunter sehr viele Touristen, scheinen sichtlich über das vielfältige Angebot erfreut. Große Augen machen aber auch jene Besucher, die Luxemburgisch sprechen. Sie entdecken Altgewohntes und Neues. Für die meisten dürfte es der erste Besuch sein. Die Eröffnung war schließlich erst am Freitag.



Auf dem Weg zur Place d'Armes sticht zunächst die Autoschlange vor dem Parking Knuedler ins Auge. Sie reicht bis zum Boulevard Roosevelt. In der Ënneschtgaass lässt die Polizei Falschparker abschleppen. Und bereits in der Dräikinniksgaass wird es eng und hektisch. Ah ja, da war doch etwas mit verkaufsoffener Sonntag.



Glühwein im Stiefelchen



An der Place d'Armes ist auch die Musik hektisch. Weihnachtlicher Rock'n'roll eben. Karin Melchert singt mit Liveband im Kiosk. Den Leuten gefällt es. Glühweintassen, in rundlicher Form oder als Stiefelchen, wärmen hier viele Zuschauerhände. Der Ansturm auf die Essensstände ist groß.



Überall werden Handys gezückt, Selfies gemacht oder den Partner, die Freunde oder die Kinder fotografiert – vor Nussknackern, Schneemännern, Weihnachtsmännern und Eselsfiguren. Offensichtlich posieren einige von letzteren nicht ganz freiwillig, doch die Drohung, „Follech elo, soss gi mir direkt heem“, scheint auch bei heutigen Generationen noch immer Wirkung zu zeigen.



Beschaulicher wird es im Magischen Wald am Square Jan Pallach hinter der Krippe. Hier tummeln sich gerade vorwiegend Liebespaare jeden Alters. Bilderrahmen laden inmitten von Tannenbäumen zum Fotografieren ein. Eine ältere französischsprachige Dame erzählt ihrem Begleiter, dass sie zu jeder Weihnacht und das seit Jahren einen Tannenbaum im Topf kaufe und das zunächst zarte Pflänzchen dann im Frühjahr im Garten pflanze. „Wenn es schneit, habe ich dann auch eine Forêt magique“, meint sie. Ihrem Begleiter gefällt die Vorstellung.



Karin Melchert, die auf der Bühne im Kiosk längst zu Petit Papa Noël übergegangen war, singt Strophen und Refrain inzwischen auch auf Luxemburgisch. Es besteht kein Zweifel: Weihnachten ist Ende November in der Hauptstadt angekommen.