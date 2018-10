Der Veiner Nëssmoort fand in diesem Jahr wegen der Wahlen eine Woche früher statt. Das tat dem gewohnten Erfolg aber keinen Abbruch.

Lokales 34

Es lebe die Walnuss

Der Veiner Nëssmoort fand in diesem Jahr wegen der Wahlen eine Woche früher statt. Das tat dem gewohnten Erfolg aber keinen Abbruch.

(ArWa) - Man muss bekanntlich die Feste feiern, wie sie fallen. So auch gestern: „Pappendag“ in Luxemburg, Erntedankfest in Deutschland und ... Nëssmoort in Vianden. Letzterer fand in diesem Jahr, bedingt durch die Wahlen am kommenden Sonntag eine Woche früher statt. Das tat dem gewohnten Erfolg aber keinen Abbruch.



34 Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner Tausende Besucher beim Volksfest an der Our Foto: Armand Wagner

Bereits am frühen Morgen strömten die Menschen, unter ihnen zahlreiche Politiker oder die, die es werden möchten, durch die engen Gassen des Ourstädtchens. Am Nachmittag war dann fast kein Durchkommen mehr, der Andrang war, wie gewohnt, ungebrochen. Der Erfolg gab den Organisatoren, seit diesem Jahr übrigens die neu gegründete „Veiner Nëssmoort asbl“ recht.



An 42 Ständen wurden, neben der „Juglans regia“, so der lateinische Name der Walnuss, auch wieder zahlreiche Produkte auf Basis der Nuss in allen möglichen Variationen feilgeboten. Von süßem Nussbrot, Nusskuchen, Nussecken, mit Nusslikör flambierten Crêpes oder leckeren Waffeln über Herzhaftes wie etwa Nësspaté, Nësswipp, Nëssraclette und vieles mehr war alles zu finden, was das Herz eines Genießers begehrte. Daneben durften die traditionelle Nëssdrëpp oder der süße Nësslikör, die Nësscrème, der Nësswäin, der Nëssporto und erstmals auch ein Nëss-Gin nicht fehlen.



Für Animation und Unterhaltung in den Straßen sorgten verschiedene Künstler und Musikgruppen aus dem In- und Ausland.