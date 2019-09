Es ist wieder soweit

Für fast 50.000 Grundschüler hat am Dienstag der Ernst des Lebens wieder begonnen. Mehr oder weniger begeistert, neugierig und in einzelnen Fällen wohl auch etwas ängstlich, haben sie wieder in der Schulbank Platz genommen. Wir haben die ABC-Schützen in Düdelingen und Luxemburg begleitet.