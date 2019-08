Es ist ausgereizt

Grundstücksbesitzer blockieren nach wie vor den Bau des PC 23 bei Tandel.

Es liegt ganz gewiss nicht am Willen oder Können der Brücken- und Straßenbauverwaltung, sondern vielmehr an der mangelnden Kooperationsbereitschaft einiger Grundstückseigentümer im Raum Tandel, dass die Fahrradstrecke zwischen Fouhren und Bleesbrück (PC 23) seit anderthalb Jahrzehnten auf seine Realisierung wartet.

Wenn es seitens der Landwirte auch zweifellos völlig legitim ist, Teile, selbst kleine, ihrer Liegenschaften nicht einfach so herzugeben für den Bau einer Radpiste, so ist es aber definitiv nicht seriös, horrende, unverhältnismäßige Gegenleistungen des Staats, sei es in Geld oder andere Grundstücke, zu verlangen ...