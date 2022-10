Der Fußballfan muss die WM in Katar auf dem TV-Schirm zu Hause verfolgen.

Gemeinderat Luxemburg

Es finden keine Public Viewings zur Fußball-WM statt

David THINNES

Die Bürgermeisterin war deutlich: „Das kommt für uns nicht infrage.“ Lydie Polfer (DP) sprach beim Gemeinderat der Stadt Luxemburg am Montagnachmittag von der Organisation von Public Viewings während der Fußball-WM in Katar, die am 15. November beginnt und bis 18. Dezember andauert.

Es sei auch Winter, und deshalb wäre eine Organisation solcher Events ohnehin schwierig. Lydie Polfer hatte eine Frage der Rätin Claudie Reyland (Déi Greng) beantwortet.

