Im Streit mit den Verantwortlichen des neuen Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) um eine Prinzipienfrage muss der Leiter des Diekircher Rettungszentrums seinen Hut nehmen. Aus Solidarität wollen nun 17 weitere Freiwillige gehen.

Es brennt in Diekirch

Fast 38 aktive Jahre als freiwilliger Feuerwehrmann, davon zehn als Kommandant und fünf als Zenterchef liegen hinter Jean-Claude Bachstein aus Diekirch. Und diese Bilanz ist endgültig. Denn seitdem der 54-Jährige vor gut einem Monat vom Verwaltungsrat des neuen Corps grand-ducal d'incendie et de secours per Brief darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass er zum 30. Juni von seinen Ämtern als Korps- und Zenterchef entbunden sei, ist Bachsteins Feuerwehrkarriere Geschichte.

So drastisch dieser Schritt klingt, so banal erscheint der Ausgangspunkt jenes Konflikts, der zur Absetzung des Diekircher Zenterchefs geführt hat: das Ausfüllen einer Excel-Tabelle ... „Nachdem alle Einsatzzentren bereits Anfang des Jahres sämtliche Daten ihrer Mitglieder an die Verwaltung geschickt hatten, wurden wir im April darum gebeten, diese wiederum in eine neue Excel-Tabelle einzutragen“, erklärt Bachstein.

Eine Arbeit, die nicht mal eben mit einem Mausklick zu erledigen gewesen sei, wie er meint. Doch Aufwand hin oder her, Jean-Claude Bachstein ging es nun ums Prinzip: „Die Übertragung von Daten, über welche die Verwaltung ohnehin bereits verfügt, zählt in meinen Augen nun wirklich nicht zu den Aufgaben eines Ehrenamtlers, sondern ist Arbeit der Verwaltung. Zumal das CGDIS die Einsatzzentren, die schon genug bürokratische Arbeit bewältigen müssen, doch entlasten soll.“

38 Jahre aktive Jahre als freiwilliger Feuerwehrmann, davon zehn als Kommandant und fünf als Zenterchef liegen hinter Jean-Claude Bachstein. Diese Bilanz ist nun leider definitiv. Foto: John Lamberty

Nachdem er ein erneutes Aufforderungsschreiben in der Folge unbeantwortet gelassen hatte, habe er diese Ansicht Ende Mai auch dem für die freiwilligen Einsatzkräfte zuständigen CGDIS-Vertreter, Jean-Jacques Schroeder, in einem Telefongespräch kundgetan, sagt Bachstein. Dieser habe erklärt, zu prüfen, was sich in der Angelegenheit tun lasse. Offenbar nichts, wie das nun eingegangene Entlassungsschreiben wohl zeigt.

Beim CGDIS sieht man die Dinge erwartungsgemäß etwas nuancierter. „Die Daten intern in diese Tabelle zu übertragen erwies sich als technisch äußerst komplex, darum mussten wir die Zentren wohl oder übel nochmals um eine Neueingabe bitten“, sagt der Generaldirektor des CGDIS, Paul Schroeder.

Alle 100 Einsatzzentren des Landes hätten diese Aufgabe jedoch zu erledigen gewusst – außer Diekirch.

Während alle Appelle und Anmahnungen dort folgelos blieben, man aber per Gesetz dazu angehalten war, die neuen Zenterchefs fristgemäß zur Nomination vorzuschlagen, habe man Jean-Claude Bachstein einfach nicht mehr für die Weiterführung eines leitenden Amtes empfehlen können, erklärt Paul Schroeder. „Zudem braucht das neue CGDIS gerade jetzt auch Zenterchefs, mit denen wir möglichst gut zusammenarbeiten können ...“

Nun könnte man den ganzen Hickhack als bedauerliche Angelegenheit klassieren, drohte dieser nicht für das Diekircher Einsatzzentrum zur Zerreißprobe zu werden. Nachdem auch ein jüngstes Zusammentreffen zwischen beiden Seiten keine gütliche Einigung erbracht hatte, wollen nun nämlich laut Jean-Claude Bachstein gleich 13 freiwillige Feuerwehrleute und vier Zivilschützer ihren teils lange getragenen Helm aus Solidarität mit ihm an den Nagel hängen.

Bürgermeister besorgt überalarmierende Lage

Bei einem Rettungszentrum mit aktuell 59 Mitgliedern ein bedrohliches Szenario, das auch dem Diekircher Bürgermeister Claude Haagen zu schaffen macht. Aus Sicht der Gemeinde sei ein funktionierendes Einsatzzentrum von größter Bedeutung, weshalb er, trotz der zurzeit trüben Aussichten, weiter auf eine Lösung und eine neuerliche Stärkung der Vertrauensbasis zwischen dem lokalen Zenter und dem CGDIS hofft.

„Wir können und wollen uns nicht in die Interna zwischen beiden Lagern mischen“, sagt Haagen. „Als Vermittler stehen wir aber nach wie vor allzeit bereit.“ Die Tür zum Dialog mit den Mitgliedern des Diekircher Rettungszentrums steht laut Paul Schroeder auch seitens des CGDIS weiterhin offen. Man werde diese auf keinen Fall im Regen stehen lassen.

Für Jean-Claude Bachstein ist der letzte Einsatz dagegen gelaufen – auch wenn das letzte Debriefing dem langjährigen Ehrenamtler im Herzen wehtut.