(vb) - Ein massiver Block, mit dunklem Holz verkleidet, thront am Hang über Wormeldingen. Hohe Mauern umschließen das Gebäude. Ein Zaun, Scheinwerfer und viele Überwachungskameras signalisieren: Hier kommt niemand so leicht heraus. Seit Anfang November wohnen dort, in der geschlossenen Abteilung „Unité de secours“ die ersten straffälligen Jugendlichen.

Der Name klingt in den Ohren vieler Luxemburger Schüler wie eine Drohung: Dreiborn ...