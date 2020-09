In Steinsel wurde am Dienstag ein Temperaturrekord gebrochen.

Erstmals über 35 Grad im September in Luxemburg gemessen

(TJ) - In Steinsel wurde am Dienstag ein Temperaturrekord gebrochen. Bei exakt 35,2 Grad machte das Thermometer im Laufe des Nachmittags in der Wetterstation von Steinsel halt. Es ist eine von 32 Messanlagen des staatlichen Wetterdienst AgriMeteo der ASTA (Administration des services techniques de l’agriculture) des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung.

Noch nie wurde seit Beginn der Messungen im Jahr 1838 ein solch hoher Wert im September gemacht. Der bisherige offizielle Rekord stammt vom 6. September 1949, als an der ASTA-Station in Grevenmacher ein Maximalwert von 34,0°C aufgezeichnet wurde. Dieser Wert wurde am Dienstag an sieben weiteren Stationen von AgriMeteo übertroffen (Bettendorf 34.7°C, Küntzig 34.3°C, Grevenmacher 34.2°C, Reckingen 34.2°C, Remich 34.1°C, Roeser 34.4°C, Trintingen 34.1°C).

Dies teilt das Ministerium am Mittwoch mit.

