Von Michael Merten (Trier)

Eine Tankstelle ist in Trier zum Politikum geworden. Die Aral-Station in der Ostallee sehen die einen als willkommene nächtliche Einkaufsmöglichkeit für Tiefkühlpizza und Bier, die anderen als Relikt der autogerechten Stadtentwicklung früherer Jahrzehnte. Am Sonntag darf nun das Volk entscheiden, wie es weitergeht.

Christine-Petra Schacht muss schmunzeln, wenn sie an ein kürzlich geführtes Telefonat mit einem früheren Kollegen in Berlin zurückdenkt. „Sag mal, an was denkst du, wenn du das Wort Blaue Lagune hörst?“, hatte Schacht gefragt. „Brooke Shields“, das war die erste Assoziation des Kollegen gewesen. Traumhafte Sandstrände, Palmen, kristallklares Südsee-Wasser. Der Hollywoodfilm „The Blue Lagoon“ von 1980, der Shields zum Star machte, ist noch vielen Menschen in Erinnerung.



Blaue Lagune müsste längst Geschichte sein



Die gelernte Landschaftsarchitektin Schacht, zuvor in Berlin beruflich tätig, leitet seit Juli das Trierer Grünflächenamt. In dem halben Jahr an der Mosel hat sie schnell gelernt, dass die Trierer mit dem Wort „Blaue Lagune“ etwas ganz anderes verbinden, und zwar jene 1958 errichtete Aral-Tankstelle in der Ostallee, mitten im Grünstreifen gelegen, nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt.



Nach den ursprünglichen Plänen der Stadt müsste sie längst Geschichte sein; ihr Pachtvertrag wäre 2012 ausgelaufen. Doch der Stadtrat verlängerte die Laufzeit um fünf Jahre – eine Ausnahme, wie es damals hieß; nach dem 31. Dezember 2017 sollte das in die Jahre gekommene Gebäude definitiv abgerissen werden. So sehen es die bestehenden Verträge zwischen der Stadt Trier und dem Konzern BP vor, zu dem Aral gehört.

Doch im Frühjahr gründeten mehrere Trierer die Bürgerinitiative „Rettet die Blaue Lagune“ und sammelten mehr als 6.000 Unterschriften zum Erhalt der Tankstelle. So kommt es nun am 10. Dezember zum ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Trier. Alle erwachsenen Bürger sind aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob der Pachtvertrag um zehn Jahre mit einer Option auf weitere fünf Jahre verlängert werden soll - oder nicht. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen die Tankstellen-Befürworter etwas mehr als 13.000 Trierer von ihren Argumenten überzeugen; erst dann ist – falls nicht noch mehr Trierer dagegen stimmen – das gesetzlich vorgeschriebene Quorum erreicht.

Das Bürgerbegehren hat zahlreiche Unterstützer, aber auch Skeptiker hervorgerufen. „Es ist schon fast ein Witz der Geschichte, dass ausgerechnet eine Tankstelle im ruhmreichen historischen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands, das Thema des ersten Bürgerentscheids ist“, findet etwa der frühere Trierer Bistumsarchitekt Alois Peitz.

"Gutegehender Gewerbebetrieb"



Seit Wochen ist nun ein regelrechter Wahlkampf entbrannt um die Zukunft des Areals mitten im Grünstreifen der Ostallee – ein Wahlkampf, in dem die politischen Parteien nur Nebenakteure sind, wo es dennoch zahlreiche Flyer, Plakate, Videoclips und Debatten in den sozialen Netzwerken gibt. Ein Hauptargument der Befürworter formuliert das liberale Stadtratsmitglied Tobias Schneider: „Die Blaue Lagune ist ein gutgehender Gewerbebetrieb in Trier.“ Die hoch verschuldete Stadt solle nicht ohne Not auf die jährlichen Einnahmen aus Steuer und Pacht verzichten.



Zudem, so die Bürgerinitiative, ist die Tankstelle mit ihrem rund um die Uhr geöffneten Shop die einzige Anlaufstelle im Zentrum, wo man nach 22 Uhr noch schnell eine Tiefkühlpizza oder Bier kaufen kann. „Wer in der Innenstadt lebt und kein Auto besitzt, ist auf solch eine Einkaufsmöglichkeit angewiesen“, schreibt die Initiative. Das Trierer Jugendparlament weist auf einen anderen Aspekt hin: „Die Präsenz der Tankstelle bietet Jugendlichen vor allem an dunklen Wintertagen ein Gefühl von Sicherheit und Schutz.“

Doch längst nicht alle Trierer sprechen sich für den Erhalt der „Lagune“ aus. Seit Jahren schon gehen zahlreiche Anwohner auf die Barrikaden, weil sie sich über nächtliche Trinkgelage und den Lärm von Jugendlichen beschweren, die dort Bier als Benzin tanken. Und wer dort tatsächlich tankt – und seien es nur die klassischen fünf Liter, um noch bis nach Wasserbillig zu kommen – zahlt nicht nur bei Aral, sondern bei allen Trierer Tankstellen deutlich mehr als im Umland. CDU-Stadtratsmitglied Karl Biegel vermutet, dass die Mineralölkonzerne ein Ziel verfolgen: „Die Geschäftspolitik der Spritverkäufer geht hier eindeutig dahin, dass man das Volk zum Tanken nach Luxemburg schicken möchte“, kommentiert er auf Facebook.



"Nein Tanke"



Seit mehreren Wochen hat sich auch eine offizielle Gegenbewegung gebildet: Das Bündnis „Nein Tanke“, dem Politiker mehrerer Lager, Vereine, Gremien und einzelne Bürger angehören. „Die Tanke steht im Weg“, kritisieren sie. Schon vor Jahren sei beschlossen worden, auf dem Gelände einen geschützten Radweg anzulegen, der für Kinder, Ältere, Familien attraktiv wäre. Denn in der Ostallee, wo täglich rund 32.000 Autos fahren, fehlt ein Radweg bislang; nur ein Bruchteil der Radler traut sich auf die Straße. Viele fahren stattdessen rechtswidrig auf dem Bürgersteig, wo es zu Konfliktsituationen mit Fußgängern kommt.

Das Bündnis betont zudem den Denkmalschutzcharakter des Alleenrings, in dem die Tankstelle eine Bausünde darstelle. Diese Meinung vertritt auch die Leiterin des Trierer Stadtplanungsamts, Iris Wiemann-Enkler. „Grün ist Teil der Baukultur einer Stadt“, betont sie. Der Alleenring, an dessen Stelle früher die mittelalterliche Stadtmauer verlief, markiere die historische Altstadt.

"Nach heutigen Maßstäben keinesfalls genehmigt"

Die Tankstelle sei das einzige Großbauprojekt im gesamten Grüngürtel – ein Relikt der 50er Jahre, das man nach heutigen Maßstäben keinesfalls genehmigen würde. Wiemann-Enkler spricht sich dafür aus, auf dem Areal den geplanten Radweg anzulegen, gut ein Dutzend Bäume zu pflanzen und dadurch für saubere Luft, Schatten und mehr Lebensqualität zu sorgen.

Geld sei dafür trotz der leeren Stadtkasse vorhanden, betont die Amtsleiterin. Denn wenn die Trierer für den Abriss der Tankstelle stimmen, muss BP nicht nur sämtliche Kosten des Rückbaus und der Beseitigung von Altlasten tragen. Zusätzlich ist der Konzern verpflichtet, 200.000 Euro an die Stadt Trier zu zahlen.

So stellt sich nun die Frage: Wollen die Trierer im Alleenring lieber eine Blaue oder, wie es Baudezernent Andreas Ludwig vor Journalisten formuliert hat, eine Grüne Lagune haben? Er appelliert an die Trierer, abstimmen zu gehen: „Bitte halten Sie Ihre eigene Bequemlichkeit und das Einkaufen rund um die Uhr doch nicht für wichtiger als Tausende Jahre Stadtentwicklung!“