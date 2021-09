Das neue Schuljahr hat am Mittwochmorgen begonnen. Ein Besuch in der Schule Billek in Dreiborn.

Erster Schultag in Dreiborn

So fühlt sich die Rentrée an

Irina FIGUT Das neue Schuljahr hat am Mittwochmorgen begonnen. Ein Besuch in der Schule Billek in Dreiborn.

Es ist so weit: Der erste Schultag für Grundschüler in Luxemburg hat wieder angefangen. Emsiges Treiben herrscht um 7:30 Uhr auf dem Schulhof vor der Ecole fondamentale Billek in Dreiborn. Die Parkplätze sind voll, das Personal in orangen Warnwesten koordiniert die ankommenden Autos. Die Eltern beeilen sich, um ihre Kinder rechtzeitig zum Gebäudeingang zu bringen. Viele Klassen sind schon vollzählig da und warten zusammen mit ihren Lehrern ungeduldig, bis sie hereingelassen werden können.

Die Eltern verabschieden sich und winken wehmütig ihren Kindern zu. Wie auch im vergangenen Jahr dürfen sie aufgrund der Corona-Bestimmung nicht das Gebäude betreten.

„Ich bin zufrieden und gleichzeitig erleichtert, dass die Schule trotz Corona fast ganz normal beginnt“, sagt Olivia. Ihr Sohn Mathias (10) geht in die fünfte Klasse. „Ich begrüße es, dass die Regeln nun angepasst wurden und Lernen ohne Maske wieder möglich ist“. Der gleiche Ton bei Patricia Martins, die gerade mit ihren zwei Kindern Rodrigo (4) und Ana (9) auf dem Schulhof wartet.

„Für mich fühlt es sich an, als ob ein Stück Normalität wieder zurück ist“, sagt die 32-Jährige. Erleichterung ist vielen Eltern und Lehrkräften an diesem Tag anzumerken. Erst Anfang September haben Bildungsminister Claude Meisch und Gesundheitsministerin Paulette Lenert das neue Sanitärkonzept für die Schulen präsentiert. So soll es nach den neuen Regeln keine generelle Maskenpflicht mehr geben; auch sollen alle Schüler zweimal pro Woche getestet werden.

„Für Lehrer ist es schon eine Erleichterung“

„Wir sind froh, dass wir jetzt mehr Möglichkeiten mit Blick auf Lockerungen haben“, sagt Joa Baum. Als Direktor für Grundschulen der Region Grevenmacher ist er ebenfalls für die Grundschule Billek in Dreiborn zuständig. „Wir haben aus der vergangenen Zeit so viel gelernt“, so der Regionaldirektor weiter.

„Für Lehrer ist es schon eine Erleichterung, dass es keine generelle Maskenpflicht mehr gibt“, sagt Luc Sinner, Präsident des Schulkomitees der Ecole fondamentale im Schulsyndikat, das für den Schulkomplex der beiden Gemeinden Flaxweiler und Wormeldingen zuständig ist. 450 Kinder - von der Früherziehung bis hin zum sechsten Schuljahr - drücken in Dreiborn die Schulbank. 60 Lehrkräfte unterrichten an der Ecole fondamentale.





Mehr in Kürze

