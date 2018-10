Am Wochenende lebte das Mittelalter noch einmal kurz auf dem Platz Fernand Kontz auf. 40 mittelalterliche Schausteller und Händler hatten sich eingefunden und boten ihre Waren und ihre Kunst feil.

Erster Mittelaltermarkt in Remich

(hlu) - Nachdem Remich bereits in der römischen Antike einen wichtigen Knotenpunkt in unserer Region darstellte, war die Ortschaft im Anschluss über Jahrhunderte eine Festungsstadt, zum Teil mit eigener Gerichtsbarkeit.

Heute erinnert nur noch wenig an diese Vergangenheit. Geblieben sind der Kirchturm aus dem 12. Jahrhundert, der früher als Aussichtsturm benutzt wurde und mit seinen Schießscharten und den 1,5 Meter dicken Mauern zur Befestigungsanlage gehörte, die Sankt Nikolauspforte an der Esplanade sowie einige schmale Gassen in Alt-Remich. Die Festungsmauern mussten 1867 dem Wachstum der Stadt und neuen Straßen weichen. Das Schloss, das sich gegenüber der Grenzbrücke in der Enzengasse befand, wurde 1929 abgerissen.

Siegelgraveur, Kerzenzieher, Lederer, Töpfer, Wollspinner waren nur einige der längst vergangenen Berufe, die die Gäste in Remich antreffen konnten. Für die Besucher war es besonders interessant all diesen Handwerkern bei der Ausübung ihres Berufs zusehen zu können, was der Authentizität der Budenbesitzer zugute kam.

Durst und Hunger musste natürlich auch niemand leiden. Nebst Schnaps und Honiglikör wurden auch Kirch-, Met- und Schwarzbier angeboten. Vor Ort wurde von der Feldbäckerei Brot und Fladen gebacken. Deftiger ging es bei der Schweinebräterei zu, wo man auch „Fleichfetzen“ (Steack) verzehren konnte. Die Kinder konnten auf einem manuell angetriebenen Karussell fahren. Abgerundet wurde das Programm durch Musiker und Gauckler, so dass jeder auf seine Kosten kam. Selbst das frostige Wetter trug dazu bei, dass sich die Gäste besser in ein kaltes dunkles Mittelalter zurückversetzen konnten.

