In der Nacht zum Dienstag sind auf teils spiegelglatten Straßen sechs Personen bei sechs Unfällen verletzt worden.

Erster Frost bringt Unfälle

(str) - Nach einem verregneten Tag am Dienstag folgte in der Nacht zum Mittwoch Frost. Dass dies mit spiegelglatten Straßen einhergehen könnte, war absehbar.

Zu spüren bekam das gegen 5.45 Uhr am Mittwochmorgen auch ein Autofahrer in der Rue de l'Usine in Rümelingen. Er geriet mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Mauer. Eine Person wurde verletzt.



Vor Ort waren die Feuerwehr und Rettungsdienste aus Rümelingen, Kayl und Esch/Alzette im Einsatz.



Gleich zwei Fahrzeuge waren kurz nach 7 Uhr in einen Glatteisunfall zwischen Dahlem und Schouweiler verwickelt. Hier waren ein Lieferwagen und ein Auto zusammengeprallt. Der Autofahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

An der Unfallstelle waren Rettungskräfte aus Mamer und Käerjeng/Péiteng im Einsatz.

Die Leitstelle der Rettungsdienste meldet zudem vier weitere Unfälle mit je einem Leichtverletzten: So war gegen 5.20 Uhr ein Autofahrer auf dem Teilstück der Autobahn A1 zwischen dem Howalder Tunnel und dem Gaspericher Autobahnkreuz verunfallt. Um 5.50 Uhr kollidierten dann zwei Fahrzeuge am Rond-Point Serra in Kirchberg.



Bereits am Dienstagabend war kurz nach 22 Uhr ein Auto in der Route de Holzem von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung geraten. Und in Esch/Alzette prallte kurz vor 23 Uhr in der Rue d'Audun ein Autofahrer gegen einen Baum.