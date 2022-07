Eigentlich sollten die Unterkünfte am Minett Trail im April fertig sein. Ab Montag können nun zumindest die drei ersten Herbergen genutzt werden.

Am Minett Trail

Erste Übernachtungen in Kabaisercher ab Montag möglich

Eigentlich sollten die Unterkünfte am Minett Trail im April fertig sein. Ab Montag können nun zumindest die drei ersten Herbergen genutzt werden.

Der Minett Trail ist bereits seit Längerem begehbar. Was bisher jedoch fehlte, waren die passenden Schlafgelegenheiten für Wanderer, die den 90 Kilometer langen Weg nicht an einem Stück in Angriff nehmen wollten. Zum 1. August soll sich das ändern. Ab kommendem Montag können nämlich drei der elf sogenannten Kabaisecher, also der Unterkunftsmöglichkeiten, entlang des Wanderweges genutzt werden. Buchungen sind ab sofort auf der Webseite des Minett Trail möglich.

Wie das regionale Tourismusbüro Visit Minett am Donnerstag mitteilte, wurde mittlerweile ein Betreiber gefunden. Die Verwaltung und der Hotelbetrieb der Kabaisercher wurde demnach an das luxemburgische Startup-Unternehmen Simpleviu mit seinem Geschäftsführer Philippe Freitas Morgado übergeben.

Den Wanderern zum Übernachten zur Verfügung stehen von Montag an der Floater in Düdelingen, das Gonnerhaus in Rümelingen sowie das ehemalige Arbed-Büro in Tetingen. Wie in der Mitteilung weiter betont wird, sollen bis Ende des Jahres schrittweise weitere Kabaisercher eröffnen.

Das ehemalige Bürogebäude der Arbed wurde umfangreich renoviert und ist so zur einladenden Unterkunft geworden. Foto: Guy Jallay

Verspätung bei der Fertigstellung

Der Minett-Trail führt durch früheren Erzabbaugebiete und soll Besuchern einen Einblick in die einzigartige Natur und Geschichte des Luxemburger Südens geben. Insgesamt ist der Weg 90 Kilometer lang und führt in zehn Etappen durch alle elf Südgemeinden. In jeder Gemeinde soll jeweils eine innovative Herberge Wanderer empfangen. Bei den Schlafmöglichkeiten handelt es sich um architektonische Kunstwerke in ehemaligen Industriegemäuern oder Neubauten. Angedacht ist demnach etwa, im Fonds-de-Gras einen Zugwagon zur Unterkunft umgebaut.

Eigentlich hätten die Kabaisercher bereits im April dieses Jahres öffnen sollen. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch keine der Herbergen fertiggestellt. Laut ORT Sud waren die Folgen der Pandemie, Probleme bei der Beschaffung von Baumaterialien sowie steigende Baukosten der Grund hierfür.

Die Unterkünfte bieten jeweils vier bis zwölf Personen Platz. Einige sind komplett barrierefrei. Die Preise für eine Übernachtung starten laut ORT bei 150 Euro.

