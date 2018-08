Die Baumhäuser auf dem Escher Galgenberg werden diesen Sommer nicht mehr eröffnen. Voraussichtlich Mitte Oktober werden dort die ersten Gäste empfangen. Der billigste Tarif liegt bei 150 Euro pro Nacht.

Erste Übernachtungen in den Baumhäusern im Oktober

Nicolas ANEN Eigentlich sollten sie für die Sommersaison eröffnen. Daraus wird aber nun Herbst. Die drei Baumhäuser auf dem Escher Galgenberg werden voraussichtlich Mitte Oktober ihre ersten Gäste empfangen. Der billigste Tarif liegt bei 150 Euro pro Nacht.

„Wir haben bereits sehr viele Anfragen für die Baumhäuser erhalten“, sagt Anne Meyers, Leiterin der Escher Tierparkes, auf Nachfrage. Die drei Baumhäuser, auf Holzstelzen gebaut und über einen Holzsteg zu erreichen, versprechen eine Übernachtung der außergewöhnlichen Art, in Höhe der Baumkronen und inmitten des Tierparkes auf dem Galgenberg.



Sie bieten bis zu vier oder sechs Personen einen Schlafplatz. Allerdings sind sie mitten in der Sommersaison immer noch nicht in Betrieb, obwohl die Arbeiten soweit abgeschlossen sind.



Reservierungen von September an



Interessierte Gäste werden sich aber noch bis Herbst gedulden müssen. Vom 1. September an werden Reservierungen auf einer dafür eigens eingerichteten Homepage entgegengenommen, erklärt Anne Meyers weiter. „Sie wird mit der Seite des Tiersparkes verlinkt sein.“



Ab 150 Euro



Die Inneneinrichtung der drei Baumhäuser ist unterschiedlich. Sie ist an die Persönlichkeit ihrer fiktiven Einwohner angepasst. In diesem wartet „Maisy aus dem Kuelebierg“ auf erste Gäste. Sie wird sich aber noch bis in den Oktober in Geduld üben müssen. Foto: Nicolas Anen

Voraussichtlich wird es Mitte Oktober, bis die ersten Gäste in einem der drei Baumhäuser übernachten können. Für ein Vier-Bett-Baumhaus wird der billigste Tarif bei 150 Euro pro Übernachtung für zwei Erwachsene liegen, erklärt Anne Meyers weiter. Pro Kind kommen noch einmal 35 Euro dazu, pro Erwachsener 50 Euro.



Im Sechs-Bett-Baumhaus wird die Übernachtung im billigen Tarif 180 Euro für zwei Erwachsene kosten. Pro zusätzliche Person fallen dieselben Mehrkosten an, wie im kleineren Baumhaus. Die Tarife können variieren. So könnten sie zum Beispiel an Wochenenden teurerer sein.



Verzug wegen Betriebsfrage

Die Baumhäuser sind durch einen Holzsteg erreichbar. Foto: Nicolas Anen

Die Baumhäuser wurden im Auftrag der Stadt und mit finanzieller Unterstützung des Tourismusministeriums errichtet. Dass die Inbetriebnahme nicht schon im Sommer erfolgen konnte, lag unter anderem an der Frage, wie die Baumhäuser betrieben werden sollten. Hieß es unter der vergangenen Koalition im Escher Gemeindehaus noch, dass der CIGL den Betrieb übernehmen werde, so wird dem aber nicht so sein. Dies hatte Schöffe Pim Knaff (DP) Mitte März im Gemeinderat mitgeteilt.



Die Stadt wollte eine SARL dafür gründen, doch dies habe das Innenministerium nicht zugelassen. Sodass sich dafür entschlossen wurde, die Baumhäuser und ihre 16 Betten in Eigenregie zu führen.



Personal wurde von Stadt Esch eingestellt

Übernachten als Erlebnis versprechen die Baumhäuser. Foto: Nicolas Anen

Dafür musste aber Personal, zum Teil gemeindeintern, angeheuert werden. Nach Genehmigung dieser Posten durch das Innenministerium, wurden diese nun in den vergangenen Wochen besetzt. Zwei Personen sind für die Verwaltung und die Buchungen der Baumhäuser zuständig, eine davon hat den Dienst bereits aufgenommen. Die zweite wird dieser Tage folgen.



Reinigungs- und Wäschearbeiten werden von einer privaten Firma getätigt. Die Frühstückstafel für die Baumhäuser wird im Baumhauscafé zubereitet, wo mittlerweile vier Personen arbeiten (zuvor wurde es vom CIGL betrieben).

Baumhauscafé mit neuer Karte

Das Baumhauscafe wurde am 3. August neu eröffnet. Foto: Pierre Matgé

Damit das neue Personal angelernt werden konnte, war das Baumhauscafé kurz vom 28. Juli bis zum 2. August geschlossen. Seit der Neueröffnung am 3. August ist das Baumhauscafé, zumindest während der Sommerzeit, täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.



Esch/Alzette: Einen heben im Baumhauscafé Das erste der vier Baumhäuser im Escher Tierpark steht. Von Mittwoch an kann im Baumhauscafé angestoßen werden.

„Die Karte wurde erneuert“, fügt Anne Meyers hinzu. Es wurde auf regionale Produkte gesetzt, dort wo es möglich war.



So wird nun auf dem Escher Galgenberg zum Beispiel Apfelsaft aus Limpach angeboten. Außerdem wurde das Personal so geschult, dass es auch Besucher über die Region informieren kann und das Baumhauscafé so zu einer Art Infopunkt wird.



Gemüseeis für die Tiere

Das Baumhauscafé wurde in etwa vier Meter Höhe errichtet. Foto: Pierre Matgé

Angesichts der sommerlichen Temperaturen hatten die neuen Baumhausangestellte von Anfang an alle Hände voll zu tun, auch wenn viele Besucher etwas später am Nachmittag kamen als üblich, der Hitze wegen. Diese bekamen auch die Tiere im Park zu spüren. „Die Tiere sind derzeit nicht furchtbar aktiv“, drückt es Anne Meyers aus.



So versuchten die Pfleger für kleine Abkühlungen zu sorgen. Zum Beispiel, indem die Füttereimer für die Schweine in den Tiefkühler gelegt wurden. „Sie bekamen eine Art großes Gemüseeis“, erklärt Anne Meyers.



Eis ohne Gemüse gibt es übrigens auch im Baumhauscafé. So wird sich nun mal im Tierpark frisch gehalten. In Erwartung der neuen, zweibeinigen Mitbewohner in den Baumhäusern.



