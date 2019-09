Die Arbeiten am Ausbau der Tramlinie schreiten voran. Nun wurden die ersten Schienen in der Avenue de la Liberté verlegt.

Erste Tramschienen in der Avenue de la Liberté verlegt

Rita RUPPERT Die Arbeiten am Ausbau der Tramlinie schreiten voran. Nun wurden die ersten Schienen in der Avenue de la Liberté verlegt.

Ende Dezember kommenden Jahres soll die Tram von der Luxexpo in Kirchberg bis zum Hauptbahnhof fahren. Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, dass in der Avenue de la Liberté im Bahnhofsviertel, dem schwierigsten Teil der Tram-Baustelle, in Höhe des früheren ArcelorMittal-Firmensitzes, bereits Tramschienen liegen.



In der Avenue de la Liberté im Bahnhofsviertel liegen Straßenbahngleise

3 In der Avenue de la Liberté im Bahnhofsviertel liegen Straßenbahngleise

Weitere Gleise harren darauf, verlegt zu werden. Wie dieser Tage seitens Helge Dorstewitz, Direktor der Abteilung für neue Linien bei Luxtram, zu erfahren war, schreiten die Arbeiten problemlos und fristgerecht voran.