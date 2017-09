(che) - Die diesjährige Hauptsaison lässt keine Gründe zum Beschweren walten, wie Camprilux, die Vereinigung der Luxemburger Campingbetriebe, mitteilt.

Laut Pressemitteilung haben viele Campinggäste ihren Urlaub früh gebucht und verweilten zudem für einen längeren Aufenthalt.



Die Belegungs- und Besucherzahlen sind der Pressemitteilung zufolge vor allem ab der zweiten Monatshälfte von Juli gestiegen. Dies habe aber nicht nur am Wetter, sondern auch an den Schulferien der Niederländer gelegen, die erst am 9. Juli begonnen hatten. Von Mitte Juli bis Mitte August waren demnach viele der Luxemburger Campings, wie bereits im Vorjahr, ausgebucht.

Festzustellen sei auch, dass vor allem Mietobjekte, wie Ferienwohnungen, Safarizelte, Wanderhütten großen Anklang bei den Touristen fanden.



An Schlechtwettertagen interessierten sich die Gäste vermehrt für Besichtigungen und Besuche von touristischen Attraktionen, die in der Camprilux-Broschüre aufgelistet sind. Die europäische Woche des «cyclotourisme» der EU, die im Juli stattfand, habe vor allem den Campings in und um Diekirch viele Besucher beschert.



Zu hoffen bleibe nur, dass das Sommerwetter sich noch nicht verabschiedet hat und die Saison bis Mitte September andauern wird.