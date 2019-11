Der Winter macht sich langsam aber sicher in Luxemburg breit. Im Norden des Landes gab es nun den ersten Schneefall.

Erste Schneeflocken im Norden des Landes

Der Winter macht sich langsam aber sicher in Luxemburg breit. Im Norden des Landes gab es nun den ersten Schneefall.

(m.r.) - Der Norden des Landes hat am Dienstagnachmittag mit den ersten Schneeflocken einen Vorgeschmack auf den Winter bekommen. Wegen der Temperaturen über dem Gefrierpunkt wird die leichte Schneedecke allerdings nur von kurzer Dauer sein.



Das Foto zeigt erste Schneeflocken in Wintger. Foto: Alice Enders

In kommenden Tagen soll es eher feucht bleiben. Für Mittwoch und Donnerstag hat der staatliche Wetterdienst Meteolux Regen vorausgesagt. Bereits am Freitag könnte es aber wieder in Teilen des Landes schneien.



Wenn Sie das erste Schneetreiben dieses Winters auch bereits ablichten konnten, können Sie Ihre Fotos an wort@wort.lu schicken.