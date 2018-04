Die Umgestaltung der Place de l'Etoile läuft auf Hochtouren. Eine neue Umsteigeplattform wird realisiert. Zudem sind auch die ersten Tramgleise auf dem Platz installiert worden.

Erste Schienen auf der Stäreplaz

Nadine SCHARTZ Die Umgestaltung der Place de l'Etoile läuft auf Hochtouren. Eine neue Umsteigeplattform wird realisiert. Zudem sind auch die ersten Tramgleise auf dem Platz installiert worden.

Nach und nach bahnt die Tram sich ihren Weg durch die Hauptstadt. So wurden die Gleise nun entlang des Glacisfeldes verlegt und sind mittlerweile auf der Place de l'Etoile angekommen.



Spätestens im Sommer soll die Straßenbahn dann von der Luxexpo in Kirchberg bis zur Stäreplaz fahren. In diesem Zusammenhang wird derzeit auch an der Umgestaltung dieses Areals gearbeitet. Anfang Januar hat die Straßenbauverwaltung die Arbeiten zur Verwirklichung einer Umsteigeplattform auf dem Platz aufgenommen.



Bürger auf den Barrikaden



Ein Projekt, das im vergangenen Monat die Anwohner auf den Plan rief. Denn auf der Baustelle wird nicht nur tagsüber, sondern teilweise auch während der Nacht gearbeitet. Nach einer Petition von 36 Bürgern wies die Straßenbauverwaltung aber in einer Stellungnahme darauf hin, dass die nächtlichen Arbeiten unerlässlich seien, da man diese tagsüber aufgrund des Verkehrs nicht realisieren könne.

Am Wochenende wurde der neue Straßenbelag aufgetragen. Foto: Paul Putzeys

Vom Bus in die Tram



So wurde auch am Wochenende – am Tag und zum Teil in der Nacht – der neue Straßenbelag im Bereich der Rue du Rollingergrund, des Val Ste-Croix und der Route d'Arlon aufgetragen. Noch vor dem Kollektivurlaub im Sommer soll das Projekt fertiggestellt sein. Ab dann werden die Busse aus dem Westen des Landes dort anhalten und die Fahrgäste müssen auf die Straßenbahn umsteigen.



Voraussichtlich im Herbst 2019 fährt die Tram dann weiter bis zur Place de Paris, im Frühjahr 2020 bis zum Hauptbahnhof, im Jahre 2021 nach Findel und 2022 nach Cloche d'Or.

Insgesamt wird es auf der 16 Kilometer langen Tramstrecke zwischen dem Héihenhaff und dem künftigen nationalen Fußballstadion in Kockelscheuer neun solcher Pôles d'échange wie auf der Place de l'Etoile geben.