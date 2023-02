Durch die Abteistadt soll weniger Verkehr fließen. Der erste Spatenstich für den Bypass Morgenstern ist nun erfolgt.

Bypass Morgenstern

Erste Phase der Verkehrsberuhigung in Echternach eingeleitet

Guy SEYLER Durch die Abteistadt soll weniger Verkehr fließen. Der erste Spatenstich für den Bypass Morgenstern ist nun erfolgt.

Der Bypass Morgenstern sei eines der größten, aber auch schwierigsten Straßenbauprojekte der vergangenen Jahre, betonte der Echternacher Bürgermeister Yves Wengler (CSV). In Anwesenheit von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) wurde mit dem Spatenstich am Standort der ehemaligen Schreinerei Goebel in der Benediktinertrasse nun die erste Bauphase des neuen Verkehrskonzepts offiziell eingeläutet.

Bereits im Jahr 2010 hatten die Stadt Echternach und die Straßenbauverwaltung in Zusammenarbeit mit dem damaligen Verkéiersverbond Studien und Pläne zur Verkehrsberuhigung ausgearbeitet. Die beiden Kreuzungen Knepper und Morgenstern taten sich dabei als besondere Schwachstellen in dem Verkehrsnetz der Stadt Echternach hervor. Diese Erkenntnisse flossen in das neue Verkehrskonzept der Stadt Echternach ein.

Es geht über einen Ring

Die Entlastungsstrecke ist ein Teil des globalen nationalen Mobilitätkonzepts, das darauf hinzielt, den Verkehr auf den Nationalstraßen Rue des Romains und Rue des Remparts in Echternach zu entlasten und den Stadtkern aufzuwerten, so Minister Bausch in seiner Ansprache. Dabei werden über 500 Meter neue Straßen verlegt und 1.800 Meter bestehende Straßen ausgebaut. Der Verkehr wird auf den Außenbezirken der Stadt über einen sogenannten Ring abgeleitet, das Stadtzentrum mittels Einrichtung von Tempo-30-Zonen beruhigt. Dabei kommt dem Bypass Morgenstern mit der Entlastung der Route de Wasserbillig und dem Wegfall der gefährlichen Kreuzung eine besondere Rolle zu.

Im weiteren Verlauf wurde ein neues Buskonzept ausgearbeitet. Der geplante Park&Ride Heilig Kreuz soll dazu beitragen, den Durchgangsverkehr im Stadtzentrum zu reduzieren. Eine Anbindung dieses Parkplatzes an das RGTR-Netz ist vorgesehen. Der Busbahnhof A Kack wird ausgebaut, der Busfahrplan durch eine direkte Verbindung aus dem Stadtzentrum zum Bahnhof in Luxemburg-Stadt erweitert. Auch die Verbindungen nach Grevenmacher werden nachgebessert. Noch dieses Jahr wird am Ausgang der Ortschaft eine Busspur in Richtung Luxemburg-Stadt eingerichtet und der Radweg angepasst, so Bausch weiter. Eine weitere Busspur auf der Höhe des Waldhaff ist zurzeit in Planung. Durch diese Maßnahmen sollen die Fahrzeit von Echternach in die Hauptstadt deutlich verringert werden.

Das Projekt Morgenstern beinhaltet drei Bauphasen. Die Kosten der ersten Phase werden sich auf 14 Millionen Euro belaufen. Die weiteren Bauphasen am Busbahnhof Cactus und an der ehemaligen Charly’s Trasse sind für die kommenden Jahre geplant.

Der offizielle Spatenstich erfolgte in Anwesenheit von Minister François Bausch (Bildmitte). Foto: Guy Seyler





