Erste Impressionen von der Muttergottes-Oktav 2021

Auch in diesem Jahr beeinflusst die Pandemie den Ablauf der Muttergotteswallfahrt. Doch es gibt kreative Lösungen.

(Sch/mer) - Unter pandemiebedingt erneut schwierigen Rahmenbedingungen haben dennoch zahlreiche Gläubige vor Ort in der Luxemburger Kathedrale sowie per Übertragung den Auftakt der Muttergottes-Oktav 2021 gefeiert. „Op ee Mol war alles anescht…“ lautet das Motto der Wallfahrt, die bis zum 9. Mai dauert.

Den Auftakt bildete am Samstagnachmittag eine „Ouverture solennelle de l’Octave“. Die Bildergalerie von Laurent Blum:

Am Abend kamen zudem zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur „Nuit des Cathedrales“, bei der es unter anderem Führungen durch das Gotteshaus gab. Hier einige fotografische Impressionen von Gilles Kayser:

Auch 2021 kann die Muttergottesoktave aufgrund der Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. Um dennoch so vielen Menschen wie möglich eine Teilnahme an den Gottesdiensten zu ermöglichen, gibt es mehrere Übertragungen und Live-Streams. Der Fernsehkanal .dok (Lëtzebuerger Kanal) überträgt die Eröffnungsandacht am 24. April sowie die tägliche Pontifikalandacht mit Predigt aus der Kathedrale live um 16 Uhr und zeitversetzt um 18 Uhr (nur montags: 19 Uhr) sowie um 23 Uhr.

Programm für Sonntag, den 25. April:

7.30 Uhr: Pélé des Jeunes – Jugendwallfahrt

Pélé des Jeunes – Jugendwallfahrt 10.30 Uhr: Messe für das Gottesvolk für die Evangelisierung und die Erneuerung der Kirche

Messe für das Gottesvolk für die Evangelisierung und die Erneuerung der Kirche 12.30 Uhr: Messe in französischer Sprache

Messe in französischer Sprache 14.30 Uhr: Eucharistische Anbetung

Eucharistische Anbetung 16 Uhr: Kindersegnung

Kindersegnung 18 Uhr: Messe für den Piusverband

Messe für den Piusverband 20 Uhr: Kunst-Moment



Die Übertragungen aus der Kathedrale können Sie sich auch hier ansehen:

Sollte es Probleme mit dem Livestream geben, finden Sie vielleicht hier eine Lösung.

Für alle Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer, die vor Ort mit dabei sind, gilt für die gesamte Dauer der Feier eine Maskenpflicht, ausgenommen sind lediglich der vorstehende Priester bei einer Messe oder der Laie bei einem Wortgottesdienst sowie die Lektorinnen und Lektoren beim Ausüben ihres Dienstes. Zusätzlich zur Maskenpflicht muss bei allen Gottesdiensten ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Die Abstandsregel entfällt bei Personen, die in demselben Haushalt leben. Stehplätze sind verboten.

Da die maximale Teilnehmerzahl für die Gottesdienste auf 100 Personen beschränkt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich (Kontaktinformationen werden im Programm angezeigt). Eventuelle Programmänderungen finden Sie hier.





Programm der ersten Oktavwoche Samstag, 24. April: 16 Uhr, Feierliche Eröffnung der Oktave (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Vorabendmesse (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 19.30 Uhr, Nacht der Kathedralen: Anno Domini 1621 in der Stadt … Sonntag, 25.April: 7.30 Uhr, Pélé des Jeunes – Jugendwallfahrt (www.lux-youth.lu); 10.30 Uhr, Messe für das Gottesvolk für die Evangelisierung und die Erneuerung der Kirche (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 14.30 Uhr, Eucharistische Anbetung; 16 Uhr, Kindersegnung (Tel. 691 690 222); 18 Uhr, Messe für den Piusverband (Tel. 262 018 99, Mo-Fr 8.30-12 Uhr; Tel. 691 411 154, 24. und 25. April. 8.30-12 Uhr; saintpie@pt.lu); 20 Uhr, Kunst-Moment (Tel. 436 051 363). Montag, 26. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pilger mit besonderem Gebet für Priesterberufungen; 10.30 Uhr, Messe für die Benediktiner der Abtei Clerf (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Gebetsmoment für die Schulen von Sainte-Sophie; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die spanische Gemeinschaft; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen gestaltet vom Geweihten Leben. Dienstag, 27. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pfarreien Bartreng-Stroossen Saint-Jean XXIII und Mamerdall Saint-Christophe (Bartreng-Stroossen Tel. 310 128 / 319 861; Mamerdall Tel. 261 021 78); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Iewescht Syr Saint-Esprit und Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas (Iewescht Syr Tel. 263 500 10 / 340 042; Dräilännereck Tel. 236 975 18); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Kinderkatechese (Tel. 691 690 222); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die italienische Gemeinschaft; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Mittwoch, 28. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Äischdall-Helpert Saint-Willibrord (Tel. 835 003 495, 8-12 Uhr); 10.30 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul (Tel. 818 461 21; Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr, Mi 16-18 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 13.30 Uhr, Gebetsmoment für die Schule Sainte-Anne aus Ettelbrück; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von den Pfarreien Miersch Saint-François und Mëllerdall Saint-Michel (Tel. 837 091, 8.30-11.30 Uhr (außer Do); 19 Uhr, Abendgebet Fratelli tutti animiert von der ALUC (Krypta, info@aluc.lu); 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Donnerstag, 29. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pilger mit besonderem Gebet für die Anliegen der Messdiener; 10.30 Uhr, Dekanat „Süden-Ost“ – Messe für die Pfarreien Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin und Käldall Notre-Dame-des-Mineurs (I) (Tel. 367 596, Mo-Fr 10.30-18 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die ACFL und die KMA (Tel. 447 433 45); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Süden-Ost“ – Messe für die Pfarreien Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin und Käldall Notre-Dame-des-Mineurs (II) (Tel. 367 596, Mo-Fr 10.30-18 Uhr); 20 Uhr, Interkultureller Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Freitag, 30. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Caritas, das Kolpingwerk und die Mitglieder der Ersten Hilfe des Malteserordens (Tel. 402 13 11); 10.30 Uhr, Messe für die Luxemburger Armee und die Police Grand-Ducale; 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die Anliegen der großherzoglichen Familie (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Berufungspastoral, das weltweite Gebetsnetzwerk des Papstes, die neuen geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Initiativen (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Jugendgebet am Abend (Tel. 621 388 135). Samstag, 1. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für das Geweihte Leben; 10.30 Uhr, Messe für die Opfer des Nationalsozialismus, die Deportierten und die Kriegsgefangenen (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12 Uhr, Marien-Konzert (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 15 Uhr, Marienandacht für die Kranken, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die Opfer der Pandemie (Tel. 46 20 23, 9-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Süden (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Messe für die portugiesische Gemeinschaft (Zentrum Tel. 283 716 28; Süden Tel. 540 669). Sonntag, 2. Mai: 8 Uhr, Messe für den Religiösen und Militärischen Konstantinischen St.-Georgs-Orden; 10.30 Uhr, Pontifikalamt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 14.30 Uhr, Kunst-Moment (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Messe für die Pfarreien Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Westen, und Leideleng Saint-Corneille (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Norden und Sektor Zentrum (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Gestaltete eucharistische Anbetung (Tel. 43 60 51 357).









