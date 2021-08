Nach dem Unfall in Kayl musste der Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des involvierten Autos hatte zu viel getrunken.

Erste Hilfe vor Ort

Motorradfahrer bei Unfall in Kayl schwer verletzt

(SC) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde in der Rue de Dudelange in Kayl ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Der Motorradfahrer musste am Unfallort notversorgt werden und kam danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort fest, dass der Autofahrer zu viel getrunken hatte. Es wurde zu Protokoll genommen. Da sein Promillewert allerdings unter 1,2 lag, konnte der Autofahrer seinen Führerschein behalten.

Die Unfallstrecke war während des Einsatzes gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Etwa eine Stunde nach dem Unfall konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

