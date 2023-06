Vor 52 Jahren wurde erstmals über einen Contournement von Hosingen gesprochen. Bis 2029 wird nun aus dieser Idee Realität.

Umgehungsstraße Hosingen

Erste Etappe für die Umgehungsstraße von Hosingen ist eingeläutet

Nadine SCHARTZ Vor 52 Jahren wurde erstmals über einen Contournement von Hosingen gesprochen. Bis 2029 wird nun aus dieser Idee Realität.

Wenn ein Bürgermeister seine Rede mit den Worten „endlich“ und „heute ist ein großer Tag“ einläutet, deutet das schon auf ein langwieriges und kompliziertes Vorhaben hin. Wenn eine Gemeinde beziehungsweise eine gesamte Region insgesamt 52 Jahre darauf warten muss, bis aus einer Idee Realität wird, hört man bei diesen Aussagen mehr als Erleichterung heraus. So geschehen am Donnerstagvormittag beim ersten Spatenstich für die Ortsumgehung von Hosingen.

Ein Akt, der die Zukunft der Ortschaft deutlich bestimmen wird. Denn mit der Umgehung soll der Dorfkern, durch den tagtäglich bis zu 17.000 Fahrzeuge, darunter unzählige Lastwagen fahren, entlastet und die Lebensqualität hergestellt werden. Denn, wer heute an der Hauptstraße wohnt, hat es alles andere als leicht. „Heute ist der erste Schritt auf dem Weg zurück zu einer Lebens- und Wohnqualität, welche diese Bezeichnung auch verdient“, so der Bürgermeister der Gemeinde Parc Hosingen, Romain Wester. Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) unterstrich hingegen, dass die Umgehung „das zentrale Stück im Zuge der Sicherung der N7 zwischen Fridhaff und Weiswampach“ sei.

Mitten im Grünen deutet eine Hinweistafel auf das Mammutprojekt hin. Foto: Anouk Antony

Die Umgehung beginnt am Kreisverkehr „Op der Héi“ und endet nach etwa 4,4 Kilometern in nördlicher Richtung, einige hundert Meter nach dem neuen Autobahnkreuz Hosingen-Nord, in Höhe von Dorscheid. Auf der Strecke werden insgesamt sieben Brücken und ein 325 Meter langer Tunnel gebaut. Vorgesehen sind ebenso zwei Biotopbauwerke und eine Wildbrücke. Neben dem Regenwasserkanalnetz für die Straße und den bestehenden Kanälen, die verlegt werden, sind sechs Wasserverteiler sowie vier Rückhaltebecken geplant. Der abgetragene Mutterboden wird für die Abdeckung von Böschungen und anderen Infrastrukturen verwendet.

Kurz vor den Kommunalwahlen beteiligten sich am Donnerstag zahlreiche Politiker und Kandidaten am ersten Spatenstich. Foto: Anouk Antony

Auf die Umgehung folgt die Neugestaltung des Dorfkerns

In Bezug auf die Lärmbelastung soll sich das Projekt positiv auf das gesamte Dorf auswirken. In einer Studie wurden detaillierte und umfassende Berechnungen für jedes Wohngebäude, jede Fassade und jedes Stockwerk durchgeführt. Aufgrund dieser Daten werden an mehreren Stellen drei Meter hohe Lärmschutzwände errichtet.

Das Gesamtprojekt besteht aus zwei Hauptteilen – der eigentlichen Umgehung und der Neugestaltung der aktuellen N7. In der ersten Phase werden die Arbeiten an der Umgehung selbst durchgeführt. Hierzu gehört auch die Realisierung des 325 Meter langen Tunnels. Dieser besteht aus zwei Fahrbahnröhren, die durch eine Stahlbetonwand getrennt sind. Jede Verkehrsröhre wird über zwei Fahrspuren und zwei Gehwege verfügen. Das Projekt beinhaltet ebenfalls kleine Umgehungsstraßen von der N7 in Richtung Untereisenbach sowie in Richtung Kiischpelt und Wiltz.



2 Insgesamt sieben Brücken werden auf der 4,4 Kilometer langen Strecke gebaut. Grafik: Straßenbauverwaltung

Bildergalerie

Insgesamt sieben Brücken werden auf der 4,4 Kilometer langen Strecke gebaut. Grafik: Straßenbauverwaltung Die Umgehung wird durch einen 325 Meter langen Tunnel führen. Grafik: Ponts et chaussées

Die Arbeiten zur Neugestaltung und Aufwertung der Ortsdurchfahrt von Hosingen werden beginnen, sobald die meisten Arbeiten an der Umgehung abgeschlossen sind und der Verkehr darüber geleitet werden kann. Für François Bausch steht fest, dass beide Teile als Ganzes betrachtet und direkt nacheinander realisiert werden müssen. Ansonsten würde das gleiche Schicksal auf Hosingen warten, wie auf Junglinster. Dort sei die Verkehrsberuhigung in der Ortschaft auch fast zehn Jahre nach Fertigstellung der Umgehung noch nicht abgeschlossen.

„Der Rückbau erlaubt in vielerlei Hinsicht einen Neustart“, so Romain Wester. So werden unter anderem neue Bushaltestellen und Gehwege entstehen und der nationale Radweg PC7 wird angebunden. Und: „Vor allem haben wir die Möglichkeit, dem ganzen Zentrum wieder mehr Ortscharakter, mehr Naturräume und mehr Verweilqualität zu verschaffen“, unterstrich der Bürgermeister weiter.



In Hosingen sollen die Arbeiten, deren Kosten sich auf 154,35 Millionen Euro belaufen, 2029 abgeschlossen sein.



Mehr Sicherheit am Kreisel Schinker gefordert

Doch auch mit diesem Contournement und der Sicherung der N7 sind in der Gemeinde noch längst nicht alle Verkehrsprobleme gelöst. „Auf dem Abschnitt zwischen Hoscheid und Hosingen herrscht derzeit noch eine Leere in den Sicherheitsplänen“, betonte Wester. Dabei sei der Kreisel Schinker, aufgrund seiner Nord-, Süd-Ost- und Westverbindung ein „wichtiges Drehkreuz im Verkehrsnetz des Nordens“ und schon jetzt, neben Ettelbrück und Diekirch, mit der wichtigste Pôle d'échange in der Region. Einmal mehr forderte das Gemeindeoberhaupt, dass dieser Bereich anhand einer Unterführung für die Nutzer des öffentlichen Transports sicherer gestaltet wird. Einen Hoffnungsschimmer gibt es bereits in puncto Verkehrsberuhigung von Hoscheid-Dickt: François Bausch will diese nicht ganz ausschließen. Es sei eine Idee, die „man sich durch den Kopf gehen lassen soll.“

Minister François Bausch, in Begleitung von Bürgermeister Romain Wester, übernahm den ersten Akt mit dem Bagger. Foto: Nadine Schartz

Für erst verdutzte, dann aber lachende Gesichter sorgte der Bürgermeister mit einer Aussage in Richtung Mobilitätsminister: „Ich bin froh, dass Sie den Weg nach Hosingen gefunden haben. Ich bin aber auch froh, wenn sie bald den Weg an Hosingen vorbei finden – an jenem Tag, wenn wir über die neue Umgehung fahren können.“

Übrigens dürften so manche Bürger aus Hosingen am Donnerstag um einen Kasten Bier leichter geworden sein. Dass der erste Spatenstich, wie in einer Informationsversammlung 2018 von Minister Bausch angekündigt, noch in der aktuellen Legislaturperiode vollzogen wird, glaubten wohl viele nicht und wetteten dagegen. Am Ende dürfte aber auch deren Freude über den ersten Spatenstich genauso groß sein, wie bei den Wettgewinnern.

