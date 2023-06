Tiere streicheln oder Honig kosten: Beim Fest vun der Natur in Kockelscheuer können Besucher die Natur hautnah erleben.

Lokales 19

Kockelscheuer

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt beim Fest vun der Natur

Tiere streicheln oder Honig kosten: Beim Fest vun der Natur in Kockelscheuer können Besucher die Natur hautnah erleben.

Am Wochenende finden wieder zahlreiche Besucher den Weg nach Kockelscheuer. Zum wiederholten Mal stellt die Vereinigung natur&ëmwelt beim Fest vun der Natur Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. So drehte sich am Samstag alles um das Thema Fair Fashion. Ein Secondhand-Kleidermarkt, eine Tausch-Börse sowie ein Upcycling-Atelier lockten Besucher.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Am Stand der "natur&ëmwelt asbl": "Natur & Ëmwelt"-Direktorin Claudine Felten, Roby Biwer, Präsident der "natur&ëmwelt asbl", Lynn Miny, Chef des Shop Natur sowie Krys Pleimelding, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Organisatorin des Naturfestes (v.l.n.r.). Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Am Stand der "natur&ëmwelt asbl": "Natur & Ëmwelt"-Direktorin Claudine Felten, Roby Biwer, Präsident der "natur&ëmwelt asbl", Lynn Miny, Chef des Shop Natur sowie Krys Pleimelding, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Organisatorin des Naturfestes (v.l.n.r.). Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Umweltministerin Joëlle Welfring (r.) sowie Roby Biwer, Präsident der "natur&ëmwelt asbl" (l.). Foto: Alain Piron Josette Altwies (l.) von der "Fleegestatioun fir wëll Déieren", erklärte den Besuchern die Arbeit und die Funktionen der Auffangstation für gestrandete und verletzte Wildtiere. Foto: Alain Piron Direktorin Claudine Felten (2.v.l.) begleitete die Ministerinnen Joëlle Welfring und Sam Tanson sowie die Abgeordnete Djuna Bernard auf ihrer Erkundungstour zu den verschiedenen Ständen. Foto: Alain Piron

Am Familientag am Sonntag finden derweil unter anderem Demonstrationen von Schmiedearbeiten, Imkerei und Schafschur statt. Groß und Klein können aber auch einfach die Tiere des Bauernhofes besuchen und unter Aufsicht füttern. An über 40 Verkaufs- und Informationsständen wird zudem ein großes Angebot an Handwerks- und Naturprodukten sowie an biologischen und lokal hergestellten Lebensmitteln angeboten. Der Eintritt kostet zwei Euro. Kinder unter 16 Jahren sind frei.

Klicken Sie sich durch weitere Bilder vom Fest:

13 Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.