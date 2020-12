Am Montag und Dienstag werden 430 Mitarbeiter der Notfallkliniken des Landes den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten.

Erste Covid-Impfungen in Luxemburg: Es geht los

Diana HOFFMANN Am Montag und Dienstag werden 430 Mitarbeiter der Notfallkliniken des Landes den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten.

Seit Montag, 12 Uhr läuft der Impfmarathon gegen das Covid-19-Virus auch in Luxemburg. Geimpft werden zunächst am Montag und Dienstag 430 Mitarbeiter der vier Notfallkliniken des Landes. Anschließend sollen am Mittwoch ebenfalls 430 Angestellte der Pflegeheime im Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg geimpft werden. Dazu mussten sie im Vorfeld einen Termin vereinbaren. Einen zweiten müssen sie dann ab Mitte Januar wahrnehmen, damit der Impfstoff seine Wirkung entfalten kann.

Da der genutzte Impfstoff von Biontech/Pfizer auf -75 Grad gelagert werden muss, wurde entschieden, zunächst an einer zentralen Stelle zu impfen. Ab Mitte Januar sollen dann auch die Krankenhäuser direkt mit dem Impfstoff beliefert werden.

Zunächst das Gesundheitspersonal...

Die Impfung wird in Luxemburg nicht verpflichtend sein und wird nach einer mit dem Ethikrat abgestimmten Prioritätenliste verteilt. Zunächst werden die Mitarbeiter der Gesundheitsberufe geimpft, danach die Menschen über 65 Jahren sowie die als gefährdet geltenden Personen. In einer ersten Lieferung hat Luxemburg 9.700 Impfungen erhalten, was somit für 4.850 Personen reicht.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt zu 95 Prozent gegen das Corona-Virus. Es handelt sich um einen genbasierten, sogenannten mRNA-Impfstoff. Als erstes Land hatte Großbritannien den Impfstoff am 2. Dezember zugelassen. Bei dem Virus gibt es praktisch keine Nebenwirkungen. Lediglich grippeähnliche Symptome wie Erschöpfung, Müdigkeit und Kopfschmerzen treten bei einigen Personen auf. Für den Infektionsschutz muss die Injektion zweimal innerhalb von drei Wochen getätigt werden.

