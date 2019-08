Die Fouer-Schausteller sind zufrieden. Das gute Wetter hat seit dem Auftakt der Schobermesse am Freitag viele Besucher auf das Glacisfeld gelockt.

Erste Bilanz der Forains: "Ein hervorragendes Wochenende"

Rosa CLEMENTE Die Fouer-Schausteller sind zufrieden. Das gute Wetter hat seit dem Auftakt der Schobermesse am Freitag viele Besucher auf das Glacisfeld gelockt.

"Fantastisches Wetter, sehr viele Besucher am Freitag, Samstag und Sonntag und eine gelungene Stimmung. Für uns kann die Fouer genau so weiter gehen, wie bisher. Es war ein hervorragendes Wochenende", meint Charel Hary, Vorsitzender des nationalen Schausteller-Verbandes, am Montag bei einer Pressekonferenz. Geschätzt seien bislang täglich rund 100.000 Gäste auf der Schobermesse gewesen.

Die Bilanz fällt demnach positiv aus. Laut dem Forains-Präsidenten waren zur Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag mehr Schaulustige anwesend, als noch die Jahre zuvor. Patrick Goldschmidt, zuständiger Schöffe für Mobilität bei der Stadt Luxemburg, fügt hinzu: "Am ersten Fouer-Wochenende waren rund um das Glacisfeld keine Staus zu sehen. Wir sind froh darüber, dass die Besucher vermehrt auf ihre Fahrzeuge verzichten und stattdessen den Bus oder die Tram nehmen. Das ist perfekt so!"

Gute Planung und Zusammenarbeit

Alles in Allem sei aber vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen den Schaustellern und dem Service des fêtes et marchés der Stadt Luxemburg der Grund dafür, warum die Schueberfouer so reibungslos über die Bühne geht. "Auch die Neulinge auf der Fouer, also die Fahrgeschäft-Betreiber, die dieses Jahr zum ersten Mal hier sind, geben sich zufrieden. Sie betonen, dass unser Volksfest super organisiert ist", erzählt Charles Hary.

Nicht so zufrieden ist der Forains-Präsident allerdings über Gerüchte, denen zufolge Studenten auf dem Luxemburger Jahrmarkt ausgebeutet würden: "Das sind Schlagzeilen, die so nicht stimmen. Natürlich kann es immer wieder schwarze Schafe geben, in der Regel geht es den jungen Leuten bei uns aber sehr gut. Deshalb kommen die meisten auch immer wieder zurück."

In Hinsicht auf dieses Thema würde es denn auch nicht an Kontrollen mangeln. "Die Santé, die Polizei, die Inspection du travail, die jeweiligen Sicherheitsfirmen und auch der Schausteller-Verband selbst behalten den Jahrmarkt stets im Blick. Wenn etwas nicht stimmt, wird es gemeldet", versichert Charles Hary, der erst seit vergangenem Jahr Präsident des Forains-Verbandes ist und somit erst zum zweiten Mal die ganze Planung mitleitet.

Eine Reise zu gewinnen

"Alles Positive wird natürlich von einem Jahr ins nächste beibehalten. Größere Veränderungen gibt es in diesem Jahr demnach nicht, außer, dass wir eben immer wieder versuchen, mit neuen Ideen die vorherige Auflage zu toppen. Deshalb haben wir in der diesjährigen Auflage das offizielle Maskottchen Lämmy eingeführt mit einem tollen Gewinnspiel", so Hary.

Das große Glücksspiel, bei dem es unter anderem Gutscheine für einen Ausflug in den Europapark Rust zu gewinnen gibt, verläuft folgendermaßen: Lämmy verteilt am 31. August und am 1., 7. und 8. September zwischen 12 und 13 Uhr Tickets an die Besucher. Letztere müssen diese dann am Montag, dem 9. September, beim Haupteingang in eine dafür vorgesehene Urne werfen. Ausgelost wird am gleichen Tag um 18 Uhr, wobei die Gewinner zu dem Zeitpunkt vor Ort sein müssen.

Informationen über die Schobermesse sind zu finden unter: www.fouer.lu