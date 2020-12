Seit Montag wurden in Luxemburg 1.200 Personen gegen Covid-19 geimpft, am Mittwoch auch erste Mitarbeiter aus Pflege- und Altersheimen.

Erste Betreuer aus Pflegeheimen geimpft

(SH) - Nachdem am Montag die ersten Pflegekräfte aus Krankenhäusern gegen Corona geimpft wurden, waren am Mittwoch die ersten Mitarbeiter aus Pflege- und Altersheimen an der Reihe.

Erste Covid-Impfungen in Luxemburg: Wie es nun weitergeht Am Montag und Dienstag werden jeweils 430 Mitarbeiter der Notfallkliniken des Landes den Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten.

Claudia Holzwarth, Leiterin der Pflege und Betreuungsabteilung in der Demenz-Einheit im Pflegeheim „Bei der Sauer“ in Diekirch, und Sonja Kohnen, Pflegerin im Animationsbereich im Sanatorium in Vianden, machten dabei den Anfang.

Seit Montag wurden mittlerweile 1.200 Personen im Impfzenrum in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg geimpft. In der Woche vom 18. Januar wird ihnen die zweite Dosis verabreicht.

Insgesamt hat Luxemburg in einer ersten Phase 9.700 Dosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer erhalten. Da für einen Schutz gegen das Virus zwei Injektionen notwendig sind, reicht dies für 4.850 Personen aus.

Sonja Kohnen, Pflegerin im Sanatorium in Vianden. Foto: SIP / Julien Warnand





