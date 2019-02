Erste Ärzte dürfen Cannabis verschreiben

Ein Hanfgewächs soll kranken Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen. Die Testphase für die medizinische Nutzung von Cannabis hat begonnen.

Cannabis ist derzeit in aller Munde. Nicht nur plant die Regierung, das Hanfgewächs für rekreative Zwecke zu legalisieren – seit dem vergangenen Sommer ist es für medizinische Zwecke erlaubt. Patienten mussten aber bis vor Kurzem noch Geduld haben.

Krümelig und grün: So soll die neu gewonnene Lebensqualität für einige Patienten hierzulande aussehen. Im vergangenen Juni nahm das Parlament einstimmig eine Gesetzesänderung an, die es Ärzten erlaubt, Cannabisprodukte zu verschreiben. Bis die Patienten die zerkleinerten Hanfblüten nutzen konnten, mussten sie sich aber bis vor Kurzem in Geduld üben. Nun kann allerdings die zweijährige Testphase für die medizinische Nutzung der Produkte beginnen.

Denn Mitte Januar fand im Laboratoire national de santé (LNS) die erste obligatorische Fortbildung für Mediziner statt ...