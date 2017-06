(vb) – Wegen Müdigkeit ist ein Fahrer am frühen Samstagmorgen am Kreisverkehr Raemerich auf ein anderes Auto aufgefahren. Als ein Wärter der Straßenbauverwaltung helfen wollte, krachte es erneut.

Nach Angaben des Fahrers war er so müde, dass er in Sekundenschlaf fiel. Auf der Autobahn A 4 in Richtung Esch hatte dies Folgen: Er prallte am Kreisverkehr Raemerich auf ein anderes Auto.







Der Lieferwagen der Straßenbauverwaltung wurde stark beschädigt.

Foto: Polizei

Durch den Aufprall wurde der Wagen quer über die Fahrbahn geschleudert. Die Autobahnpolizei begab sich vor Ort und stellte fest, dass ein hoher Materialschaden entstanden war und die beschädigten Fahrzeuge sowie Wrackteile über mehrere hundert Meter auf den Fahrbahnen verteilt waren. Flüssigkeiten waren ausgelaufen und die Leitplanken wurden beschädigt.

Auf wundersame Weise wurden die Insassen nicht verletzt. Die Unfallstelle wurde abgesichert und auf den Anzeigetafeln der Autobahn wurde eine Warnung angezeigt.Ein Straßenwärter der Straßenbauverwaltung fuhr mit seinem Lieferwagen zum Unfallort um nachzusehen. Gegen 4.35 Uhr fuhr ihm ein unaufmerksamer Verkehrsteilnehmer in das Heck, so dass der Lieferwagen quer über die Fahrbahnen geschleudert wurde und aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen einen abgestellten Krankenwagen prallte.

Foto: Polizei

Die Polizisten sowie die freiwilligen Helfer mussten sich mit einem Hechtsprung von der Fahrbahn entfernen da der Unfallverursacher auf sie zu rutschte. Hierbei verletzte sich einer der freiwilligen Feuerwehrmänner leicht. Der Straßenwärter, der sich im Inneren des Fahrzeuges befand, wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste geborgen werden. Der Beamte wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des zweiten Unfalls musste die Autobahn ab der Ausfahrt Lankelz für den Verkehr gesperrt werden.

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss und war viel zu schnell unterwegs.