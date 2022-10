Zum Artikel "Remich beendet Diskussion um Wohnorte von Ratsmitgliedern" vom 7. Oktober haben Déi Gréng Remich eine Anmerkung.

Diskussion um Wohnsitze von Gemeinderatsmitgliedern in Remich

Erst Rücktritt, dann Umzug

Volker BINGENHEIMER Zum Artikel "Remich beendet Diskussion um Wohnorte von Ratsmitgliedern" vom 7. Oktober haben Déi Gréng Remich eine Anmerkung.

Zum Artikel „Remich beendet Diskussion um Wohnorte von Ratsmitgliedern“ vom 7. Oktober legen Déi Gréng Remich Wert auf die folgende Feststellung:

Das Gemeinderatsmitglied Sergio Prado hatte zu jedem Zeitpunkt seines Mandates und bis zu seinem Rücktritt am 30.09.2022 seinen Wohnsitz in der Gemeinde Remich. In der Gemeinderatssitzung vom 30. September gab Gemeinderat Prado seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt, wegen seines bevorstehenden Umzuges nach Grevenmacher. Dieser Umzug erfolgte am 03.10.2022. Die Konformität des Wohnsitzes von Rat Sergio Prado wurde in der Gemeinderatssitzung vom 30.09.2022 vom Bürgermeister bestätigt.



