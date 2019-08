Als ihre Häuser vom Tornado erfasst wurden gerieten am Freitagabend viele Menschen in Panik. Dann standen sie vor Trümmern.

Lokales 58 3 Min.

Erst Panik, dann Ratlosigkeit

Als ihre Häuser vom Tornado erfasst wurden gerieten am Freitagabend viele Menschen in Panik. Dann standen sie vor Trümmern.

(m.r./SH) - „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll.“ Der junge Mann steht inmitten von Trümmern. „Unser schöner Garten“, seufzt Cleyton Santos. Überall sind Äste und die Überreste seines Elternhauses verteilt, die Gartenlaube, sie stand erst seit Kurzem dort, wurde von dem Wind umgerissen, auf dem Nachbargrundstück steht ein zersplitterter Baum. Nur Minuten zuvor fegte am frühen Freitagabend ein Tornado über die Avenue de Luxembourg in Niederkerschen und hinterließ dort, aber auch im Raum Petingen, ein Bild der Verwüstung.

Der junge Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt im oberen Stockwerk, dort wo jetzt nur noch ein Loch prangt. „Ich war auf dem Speicher und rasierte gerade meinen Bart“, erzählt er. Dann ging alles ganz schnell: Plötzlich bebte alles, es wurde laut und der Wind riss das Dach ab. „Ich geriet in Panik und flüchtete nach unten zu meinen Eltern.“ Die Familie hatte Glück im Unglück, niemand wurde verletzt. In ihr Haus zurück dürfen sie allerdings die nächste Zeit nicht.

30 Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli

„Wir hatten fürchterliche Angst“

Das Bild der Verwüstung zieht sich weiter bis auf die Höhe des Einkaufszentrums auf der Biff. Entlang der Straße versuchen in den Stunden nach dem Unwetter Gemeindearbeiter die Fahrbahn von Bäumen und Trümmern zu räumen, zahlreiche Bewohner stehen vor ihrer Haustür, einige von ihnen versuchen kleinere Schäden zu beseitigen. Eine Reihe von mehr als 15 Häusern gegenüber dem Einkaufszentrum weist schwere Schäden auf – einige Dächer sind vollkommen abgedeckt, eine Stromleitung wurde abgerissen und liegt auf einem der Häuser.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Ein Einwohner erzählt, er habe beobachtet, wie mehrere Windhosen sich auf das Eckhaus zubewegt hätten. Es habe „gedonnert und gedröhnt“, daraufhin sei ein Blitz im Haus eingeschlagen. Er habe dann den Hund genommen und sei mit seiner Familie geflüchtet.

Auch die Mitarbeiter des Fast Food Restaurants auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Wohnhäuser haben Schrecksekunden hinter sich. Yamna Chebili war gerade vom Drive-In-Schalter auf dem Weg zur Kasse, als plötzlich Trümmerstücke durch das Restaurant flogen. „Wir hatten fürchterliche Angst und haben versucht, uns zu verstecken.“

Tornado mit zerstörerischer Kraft Ein Unwetter hinterlässt am Freitagabend eine kilometerlange Schneise der Zerstörung zwischen Rodange und Niederkerschen. Anschließend folgt eine Welle der Solidarität.

Pierre Mellina: „Großartige Solidarität“

Viele Häuser sind derzeit unbewohnbar. Betroffenen Einwohnern wurde zunächst im Käerjenger Treff Obhut geboten. „Wir müssen zunächst jenen Menschen helfen, die auf der Straße stehen. Wir organisieren Hotels“, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Käerjeng, Michel Wolter, der sich zwar derzeit im fernen Ausland aufhält, von dort aus jedoch die Organisation in die Hand nahm. Gemeindearbeiter und -beamte wurden aus dem Feierabend gerufen, um sich an den Aufräumarbeiten zu beteiligen.

23 Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: CGDIS Foto: Laurent Blum Foto: Privat Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: Laurent Blum Foto: CGDIS Foto: Privat

„Es gibt eine Solidarität hier im Süden, die finde ich großartig“, sagte der Petinger Bürgermeister, Pierre Mellina. In seiner Gemeinde wurden rund 100 Häuser abgedeckt. Wie in Käerjeng waren auch in Petingen sämtliche Gemeindearbeiter im Einsatz.

Während einige Einwohner, deren Häuser nicht mehr bewohnbar sind, privat unterkamen, wurde für alle anderen eine Lösung gesucht. „Ich bin auf dem Weg in ein Hotel, um das zu klären“, so Mellina am Abend.

Solidarisch zeigte sich jedoch auch die Gemeinde Kehlen. Nicht nur eilten die Gemeindearbeiter in die betroffenen Gebiete, Bürgermeister Félix Eischen bestätigte auch, dass die Gemeinde Kehlen den beiden betroffenen Gemeinden Petingen und Käerjeng zwei Häuser zur Verfügung stelle, um Betroffene umzusiedeln.

Auch Privatpersonen zeigten Einsatz und versorgten die Einsatzkräfte sowie die betroffenen Personen mit Nahrung und Getränken.

Zwei Personen im Krankenhaus Wie die Cellule de Crise in der Nacht mitteilte, wurden durch den Tornado insgesamt 14 Personen verletzt, zwei davon schwer. Bis auf zwei Personen konnten alle das Krankenhaus noch in der Nacht verlassen. In Petingen wurden rund 30 Häuser komplett abgedeckt, die Dächer von 50 weiteren Häusern wurden schwer beschädigt. In Niederkerschen wurden über 100 Häuser beschädigt, bei 30 davon entstand ein Schaden am Dach.

Da eine Stromleitung beschädigt wurde, wurde der Zugverkehr zwischen Petingen und Luxemburg über Dippach in beide Richtungen eingestellt. Auch wurde um den Cactus Bascharage ein Sicherheitsperimeter eingerichtet, das Einkaufszentrum bleibt am Samstag denn auch geschlossen. Da auch am Samstag mit starkem Wind zu rechnen, und ein Risiko besteht, dass Trümmer durch die Luft gewirbelt werden, wird ausdrücklich davor gewarnt, sich in die betroffenen Gebiete zu geben. Über 200 Feuerwehrleute und rund 40 Polizisten waren bisher im Einsatz. In der Notrufzentrale gingen am Freitagabend rund 1.000 Anrufe ein.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.