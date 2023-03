In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den möglichen Startschuss einer großen TV-Karriere.

Gazettchen

Erst Couchpotato, dann TV-Star

Michael JUCHMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den möglichen Startschuss einer großen TV-Karriere.

Liebe Leserin, lieber Leser, was machen Sie eigentlich, wenn Sie mit einer Erkältung und 38,5 Grad Fieber auf der Couch liegen? Serien auf Netflix streamen? Ein Buch lesen? Oder gar schlafen? Mir war das alles zu fade. Ich habe lieber die Zeit genutzt, um mein Konto aufzubessern und an meiner TV-Karriere zu arbeiten. Nun, zumindest in der Theorie.

Eine Anzeige auf Instagram weckte mein Interesse: „Bewerben Sie sich doch für die Gameshow XY“. Natürlich habe ich prompt auf den Link geklickt, den Fragebogen ausgefüllt und ein paar Bilder angefügt. Und was soll ich sagen: Schon einen Tag später kam die Einladung zu einem Video-Casting. Ob etwa das Foto von mir in einer Pailletten-Collegejacke dazu beigetragen hat? Meine halbherzigen Antworten auf Fragen wie „Welches Fachgebiet liegt ihnen besonders?“ können es vermutlich nicht gewesen sein.

Mein Wissen über die TV-Show wurde nicht auf die Probe gestellt.

Das Casting fand – krankheitsbedingt – zwei Wochen später statt. Ich entschied mich, anders als von der Agentur gefordert („Bitte tragen Sie ein Oberteil in bunten Farben, in dem Sie sich wohlfühlen!“), für ein Outfit in gedeckten Tönen. „Tut mir leid, aber in meinem fliederfarbenen Sweatshirt sah ich aus wie die Wand“, erklärte ich. Das hätte ich nicht sagen sollen: Das anschließende Gespräch drehte sich nämlich vor allem um meine angebliche Vorliebe für außergewöhnliche Looks. Die Quizrunde überstand ich dagegen problemlos. Lediglich bei den Physik- und Fußballfragen musste ich passen.

Zum Glück wurde mein Wissen über die TV-Show nicht auf die Probe gestellt. Denn, um ehrlich zu sein, habe ich bisher immer nur kurz eingeschaltet und mich dann interessanteren Dingen gewidmet. Wie es nun weitergeht, erfahre ich (und Sie!) erst in wenigen Wochen – oder im kommenden Jahr. Es bleibt also spannend.

