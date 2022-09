Nach dem Einsturz des Eisenbahntunnels Schieburg stehen den Reisenden von Montag an einige Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung.

Im Norden des Landes

Ersatzbusse und mehr P&R-Kapazitäten

David THINNES Nach dem Einsturz des Eisenbahntunnels Schieburg stehen den Reisenden von Montag an einige Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung.

Der Tunneleinsturz bei Kautenbach hat weitreichende Folgen für Pendler und Reisende in oder aus Richtung Norden. Voraussichtlich bis zum 11. Dezember dieses Jahres werden zwischen Clerf und Kautenbach keine Züge fahren.

Am Freitagnachmittag hat die CFL mitgeteilt, welche Alternativen den Reisenden zur Verfügung stehen werden. Von Montag an wird es zwischen Clerf und Ettelbrück und in umgekehrter Richtung eine direkte Busverbindung geben: Diese Busse fahren einmal pro Stunde. 42 Minuten dauert die Fahrt.

Zwischen Clerf und Kautenbach wird es ebenfalls einen Ersatzbus geben, der auch die Haltestellen Drauffelt und Wilwerwiltz anfährt. Auch diese Strecke wird einmal pro Stunde gefahren und dauert 34 Minuten.

Neue RGTR-Linie

In der Pressemitteilung ist zudem die Rede von „zusätzlichen P&R-Plätzen entlang der N7“. Diese sollen in den kommenden Wochen - nach Absprache mit den Gemeindeverantwortlichen - von der Straßenbauverwaltung angelegt werden. Angestrebt ist eine bessere Anbindung an die RGTR-Linien entlang der N7.

Eisenbahntunnel bei Wartungsarbeiten teilweise eingestürzt Bei Kautenbach ist ein Eisenbahntunnel bei Wartungsarbeiten eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei den RGTR-Linien wird es ebenfalls eine Anpassung geben. Die Linie 174 zwischen Ulflingen und Hosingen wird zu den jeweiligen Spitzenzeiten verstärkt zirkulieren. Die neue Linie 179 wird nur übergangsweise zwischen Clerf und Ettelbrück fahren.

Alle Informationen zu den Alternativen und Änderungen gibt es auf www.cfl.lu und www.mobiliteit.lu.

