In der Justizvollzugsanstalt ist es am Donnerstagmittag erneut zu einer Protestaktion gekommen. Häftlinge haben in der Wäscherei für 80 Minuten die Arbeit niedergelegt.

Erneuter Häftlingsstreik

Steve REMESCH In der Justizvollzugsanstalt ist es am Donnerstagmittag erneut zu einer Protestaktion gekommen. Häftlinge haben in der Wäscherei für 80 Minuten die Arbeit niedergelegt.

Gegen 13 Uhr haben am Donnerstag rund 60 Strafgefangene in der Haftanstalt Schrassig die Arbeit in der Gefängniswäscherei niedergelegt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung schreibt, sei die Streikaktion ruhig verlaufen und ohne besondere Vorkommnisse gegen 14.20 Uhr abgeschlossen worden.