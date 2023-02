Am Mittwoch wurde das Virus bei einem Reiher festgestellt. Das Landwirtschaftsministerium ruft einige Vorsichtsmaßnahmen in Erinnerung.

Wintger

Erneuter Fall von Vogelgrippe im Norden Luxemburgs

Am Mittwoch wurde das Virus bei einem Reiher festgestellt. Das Landwirtschaftsministerium ruft einige Vorsichtsmaßnahmen in Erinnerung.

(TJ) – Am Mittwoch wurde bei einem in Wintger gefundenen Reiher das Vogelgrippe-Virus festgestellt, so das Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung.

Das das Virus vom Typ H5N1 bei Wildvögeln derzeit weit verbreitet ist, ruft das Ministerium den Haltern von Geflügel einige wichtige Schutzmaßnahmen in Erinnerung.

Kontakt mit freilebenden Vögeln ist in jedem Fall zu vermeiden

Futter und Tränken müssen für Wildvögel unzugänglich sein.

Geflügel muss in geschlossenen Ställen gehalten werden.

Freilaufgehege im Freien müssen mit Netzen so abgesichert sein, dass kein Kontakt mit freilebenden Vögeln besteht.

Geflügelausstellungen bleiben verboten.

Ungewöhnliche Sterbefälle sollten einem Tierarzt mitgeteilt werden.

Der letzte in Luxemburg festgestellte Fall geht auf den 27. Januar in einer Zucht in Lellingen zurück.

Übertragbar

Vogelgrippe ist im Prinzip auf den Menschen übertragbar, dazu bedarf es aber eines engen Kontaktes mit infizierten Tieren. Auch das Einatmen von belastetem Staub birgt ein Infektionsrisiko. Infizierte Personen leiden unter hohem Fieber, Husten und Atemnot, auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall werden beobachtet.



